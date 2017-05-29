Atletizmi okullarda canlandırmak, geniş kitleleri atletizm sahalarına çekerek onlara bu sporu sevdirmek amacıyla Türkiye Atletizm Federasyonu..

Atletizm i okullarda canlandırmak, geniş kitleleri atletizm sahalarına çekerek onlara bu spor u sevdirmek amacıyla Türkiye Atletizm Federasyonu , Mamak Belediyesi ve Mamak Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen ‘Genç Yetenekler Atletizm Yarışması’nın 10’uncusu 19 Mayıs Ali Naili Moran Atletizm Sahasında yapıldı. Mamak’tan 17 okulun iştiraki ile 100’ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda gençler kıyasıya yarıştı.

Gençlerin her zaman destekçisiyiz

Atletizm yarışmasına katılan tüm gençleri tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Sağlıklı bir gelecek istiyorsak sporu hayatımızın bir köşesine yerleştirmeliyiz. Bugün burada amaç birinci olmak değildi. Benim nazarımda hepiniz birincisiniz” dedi.

Madalyalar sahiplerini buldu

Geniş kitleler arasından yetenekli gençlere ulaşmak, onları geleceğin yıldız sporcuları yaparak Türk sporuna kazandırmak ve çocukları zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla düzenlenen yarışmaların onuncusunda 2002 ve 2004 doğumlu öğrenciler (kız-erkek) 100m ve 600m mesafelerinde, koşu branşında yarıştı. Tüm katılımcılara günün anısına tişört hediye edildiği yarışmalarda ilk altıya giren öğrencilere madalya verildi. Takım halinde en fazla ödül alan takımlara da kupa takdim edildi.