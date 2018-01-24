Gençlerbirliği Özel Sporcularından 11 yaşındaki Nazlı İrem Çabuk Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti

Herkesin potansiyel engelli olduğunu ifade eden Akgül, “Nazlı kızımız kazandığı madalyayla büyük bir başarıya imza attı. Engellerin nasıl aşıldığını da herkese göstermiş oldu” dedi.
İlk hedefi üniversite
Ziyarette Başkan Akgül’e, engelli olup yüzmeye heves duyan yüzücüler yetiştirerek, ülkemize madalya kazandırmak istediğini belirten Nazlı İrem, bunun için ilk hedefinin ise Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kazanmak olduğunu söyledi.
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