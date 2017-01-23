Gençlerbirliğinin dün vefat eden efsane başkanı İlhan Cavcav için, eseri olan Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde tören düzenlendi

-GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ BAŞKANI CAVCAV’INCENAZE TÖRENİNE KATILAN BAŞKAN GÖKÇEK:-“SPOR TARİHİNDE İLHAN ABİ GİBİ BİR BAŞKANI,KESİNLİKLE VE KESİNLİKLE TANIMADIM”-“HER ZAMAN ALKIŞLANACAK, RAHMETLEANILACAK BİR İNSAN”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cavcav ailesine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı dilerken, “İlhan Abi, gerçekten kendine özgü bir insandı ve ben spor tarihinde İlhan Abi gibi bir başkanı, kesinlikle ve kesinlikle tanımadım” dedi.

Cavcav’ın, Gençlerbirliği’ni kendi imkanlarıyla başarılara götürdüğünü belirten Başkan Gökçek, “Hiç tartışmasız Türkiye’nin en güzel altyapısı, en mükemmel altyapısı, Türk sporuna en fazla eleman yetiştiren kulüp, Gençlerbirliği'dir. Bundan dolayı da her zaman alkışlanacak, rahmetle anılacak bir insan” diye konuştu.

Başkan Gökçek, İlhan Cavcav’la ilgili çok güzel anıları olduğunu söylerken, Gençlerbirliği yöneticilerine de çağrıda bulundu. Başkan Gökçek, “Gençlerbirliği yöneticileri, Kulübü İlhan Abi’nin düşündüğü gibi aynı o tarzda yönetmeye devam etmeliler ve Gençlerbirliği’ni yaşatmalılar. İlhan Abi sağlığında göremedi ama inşallah ondan sonra gelenler, Gençlerbirliği’ni Türkiye şampiyonu yaparak, ona en büyük hediyeyi verirler. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

Cenaze törenine, Cavcav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlerbirliği Kulübü'nün yöneticileri, Teknik Direktörü Ümit Özat, A takımı ve altyapı futbolcuları ile eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, diğer futbol kulübü başkanları ve yöneticileri, teknik direktörler, federasyon başkanları, ilçe belediye başkanları, futbol ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.