  • BIST 93.644
  • Altın 140,721
  • Dolar 3,5407
  • Euro 3,8649
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C

Gençlerin fiziki ve zihinsel gelişimine büyük önem veren Altındağ Belediyesi, gençlik merkezleri arası mangala turnuvası düzenledi

»
Gençlerin fiziki ve zihinsel gelişimine büyük önem veren Altındağ Belediyesi, gençlik merkezleri arası mangala turnuvası düzenledi
Sakalar, Hunlar, Göktürkler, Selçuklular ve Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen Türk zeka ve strateji oyununu uzun zamandır oynayan Altındağlı gençler, düzenlenen turnuvada hünerlerini sergiledi.

Altındağ Belediyesi’nden mangala turnuvası

Gençlerin fiziki ve zihinsel gelişimine büyük önem veren Altındağ Belediyesi, gençlik merkezleri arası mangala turnuvası düzenledi. Gültepe Orhan Gazi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen turnuvaya Altındağ Belediyesi’ne bağlı 17 gençlik merkezinden 32 öğrenci katıldı. Turnuvada mangala tarihinin anlatıldığı bir video gösterimi de yapıldı. Video gösterimini aileler de büyük bir dikkatle seyretti.

Mangala ile daha sabırlı oldum”

Turnuvada 1. olan Feridun Çelik Nuri Pakdil Gençlik Merkezi üyesi Suat Can, “Oyunun kurallarını anlamak ilk başlarda biraz zor geldi. Zamanla kuralları öğrendim ve yeni stratejiler üretmeye başladım. Kimi zaman rakibimi yendim kimi zaman yenildim. Mangala bana sabırlı olmayı ve rakibime saygı duymayı da öğretti. Yenildiğimde rakibime kızmıyorum. Yeni stratejiler geliştirerek tekrar oynamak istiyorum. Bu durum oyunu benim için daha zevkli bir hale getiriyor” diye konuştu.

Başkan Amcamıza çok teşekkür ediyorum”

Turnuvada 2. olan Feridun Çelik Nuri Pakdil Gençlik Merkezi üyesi İpek Usta ise mangala oyunuyla ilk defa gençlik merkezinde tanıştığını belirtti. Arkadaşlarıyla birlikte gençlik merkezinde mangala oynayarak keyifli vakit geçirdiğini söyleyen İpek Usta, centilmence bir turnuva olduğunu söyledi. İpek Usta, tüm Altındağlı çocukları gençlik merkezlerine davet ederek kendilerine bu imkânı sunan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye teşekkür etti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mahalle ziyaretlerini sürdüren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu sefer Gülpınar Mahalle sakinleri ile bir araya geldi06 Nisan 2017 Perşembe 11:44
  • 10 yıldır okul ziyaretleri yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, okul ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor05 Nisan 2017 Çarşamba 11:41
  • Türkiye çok büyük bir ülke. Güçlü Türkiye için hep birlikte çalışacağız29 Mart 2017 Çarşamba 11:59
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Liginde Şampiyon Oldu27 Mart 2017 Pazartesi 11:19
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, referanduma kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi22 Mart 2017 Çarşamba 11:44
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 22.Haftası’nda Kayseri deplasmanına çıktı20 Mart 2017 Pazartesi 12:25
  • Daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz01 Mart 2017 Çarşamba 12:04
  • Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilere yönelik bir operasyon düzenledi23 Şubat 2017 Perşembe 12:48
  • Silopi Belediyesi’nden gelen heyet, Altındağ Belediyesi’nin tecrübelerinden yararlanmaya devam etti22 Şubat 2017 Çarşamba 12:02
  • ​Yemyeşil bir Altındağ için gece gündüz çalışan Başkan Tiryaki, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor10 Şubat 2017 Cuma 11:33
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim