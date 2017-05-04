Sakalar, Hunlar, Göktürkler, Selçuklular ve Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen Türk zeka ve strateji oyununu uzun zamandır oynayan Altındağlı gençler, düzenlenen turnuvada hünerlerini sergiledi.

Altındağ Belediyesi’nden mangala turnuvası

Gençlerin fiziki ve zihinsel gelişimine büyük önem veren Altındağ Belediyesi, gençlik merkezleri arası mangala turnuvası düzenledi. Gültepe Orhan Gazi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen turnuvaya Altındağ Belediyesi’ne bağlı 17 gençlik merkezinden 32 öğrenci katıldı. Turnuvada mangala tarihinin anlatıldığı bir video gösterimi de yapıldı. Video gösterimini aileler de büyük bir dikkatle seyretti.

“ Mangala ile daha sabırlı oldum”

Turnuvada 1. olan Feridun Çelik Nuri Pakdil Gençlik Merkezi üyesi Suat Can, “Oyunun kurallarını anlamak ilk başlarda biraz zor geldi. Zamanla kuralları öğrendim ve yeni stratejiler üretmeye başladım. Kimi zaman rakibimi yendim kimi zaman yenildim. Mangala bana sabırlı olmayı ve rakibime saygı duymayı da öğretti. Yenildiğimde rakibime kızmıyorum. Yeni stratejiler geliştirerek tekrar oynamak istiyorum. Bu durum oyunu benim için daha zevkli bir hale getiriyor” diye konuştu.

“ Başkan Amcamıza çok teşekkür ediyorum”