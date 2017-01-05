Gençliğin adresi: TÜGVA

Eyüphan Kaya

Yıllardır bas bas bağırıyorum şu gençliğe bir el atmak lazım. Derken büyüklerimiz bu boşluğu seyretmeye fazla dayanamadılar ve bu konuda beyanatlar verdiler, hedefler belirlediler.

Değişik adlar altında gençlikle ilgili teşkilatlar, kulüpler ve vakıflar kuruldu. Her biri kendince bir şeyler yapmak istiyor ama bunlara gönüllü insanlar lazım, kaliteli kadrolar lazım, dertli vatandaşlar lazım.

Bir de bu tür oluşumlar vitrinlik işler yaptılar mı? Siyaset koktu mu vatandaş onlardan uzak duruyor, sırt çeviriyor.

Bir ara Türkiye Gençlik Teşkilatı adıyla bir oluşum fark ettim, ismi bile bende heyecan oluşturdu. İletişim meyliden olsun verdiği telefondan olsun ulaşmaya çalıştım bir türlü bir dönüt alamadım. “vay gençliğim vay” başlıklı bir yazı yazarak ancak bir az teselli oldum.

Bir de oraya buraya afiş asmışlar “gençlik başkanlık istiyor” diye. Ya arkadaş sen piyasada bile yoksun bu fotoğrafı birileriyle paylaşarak iş yaptığını mı sanıyorsun.

Akil gençlik var, ismi bir az üstten bakıyor gibi gelmesin kendi çapında iyi şeyler yapmaya niyetlidirler, tabi gelecek yıl semeresini verecek, ona göre değerlendirme imkanını bulacağız.

Ancak kısa zamanda açılıp yüksek bir ivme ile hayatın içinde varlığı hissettiren Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) gibi bir oluşum var ki bana umut verdi.

Bu vakfın bir eylem planı var, değerler eğitimi programı var, öğrenci seviyelerine göre uygulanabilir içerikte eğitim materyalleri var.

Bir eğitimci olarak içeriğini inceledim, bu vakfın çalışmalarını tutarlı buldum, hatta bir tavsiyem var diğer gençlik teşkilatlarının TÜGVA’da seminer almaları gerektiğine inanıyorum. Sıfırdan başlamaya ne gerek var değil mi?

Bültenini inceledim her bir sayfa üzerinde bir yazı yazsan değer. Dolayısıyla zaman içinde belki o konuda da yazılarım olacak bu yazıda sadece kapağındaki ifadeleri paylaşabilirim.

*Yeni bir ruh,

*Yeni bir soluk,

*Yeni bir hareket,

Daha ne kaldı, bu ifadelerin içini değerler eğitimiyle doldurdunuz mu gerisi kendiliğinden gelir.

Ortaokul düzeyindeki katılımcılara uygulanan müfredatı inceledim ayrı önem arz ediyor, hele tavsiye edilen kitaplar tam bir hazine serisi.Çocuk bu kitapları okuduktan sonra kendine güveni artar, şahsiyeti gelişir, okuduğunu anlama kabiliyeti genleşir.

İşte gençlik teşkilatı budur dedim.

Sabırla, metanetle, emekle çalışmaktan başka bir yol yok bence.

TÜGVA yönetiminin misyonu ve vizyonu dahilinde ürettiği bu yol ve yöntemi takip etmek, katkı vermek, vatandaş olarak desteklemek boyun borcumuzdur diye düşünüyorum.

Başarılar dilerim.

İnternethaber.com’dan alıntıdır.