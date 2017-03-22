Sincan Belediyesi’nin ve Ak Parti Sincan İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği çeşitli programlara katılan Bakan Kılıç’ı yüzlerce Sincanlı karşıladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’tan Sincan’a çıkarma… Sözellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Sincanlılara teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Sincanlı gençlerle bir araya geldi. Lale Meydanı Konferans Salonu’nda gençlerle buluşan Kılıç yoğun ilgiyle karşılandı. Salonu coşkuyla dolduran gençlerin sesleri Sincan’da yankılandı. Programa Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kurtcan Çelebi, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç, , Ak Parti Ankara Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mahmut Cavga, Ak Parti Sincan Gençlik Kolları Başkanı Ümitcan Uludağ ve binlerce Sincanlı genç katıldı.

BAŞKAN TUNA’YA VE SİNCAN’A ÖVGÜ

Gördüğü coşkulu kalabalık karşısında memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç “Sincan yine bildiğimiz gibi formunda” dedi. Başkan Tuna’yla tanışıklığının eskiye dayandığını söyleyen Bakan Kılıç “Eğer şu an Sincan’da değişim varsa, gelişim varsa bu Başkan Tuna’nın hizmetleriyle olmuştur. O Sincan’ın mimarıdır kendisine ben de şahsım adına çok teşekkür ediyorum.”

GENÇLERE İTİMATIMIZ TAM

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç “Bizler bu sistemle hükümeti millete kurdurtacağız, makamı da millete vereceğiz” diye konuştu. “Gençlere itimadımız tam” diyen Kılıç, yeni sistemde gençlerin yolunun da açılacağını söyledi. Bakan Kılıç “Özellikle siz Sincanlı gençlerden büyük destek bekliyoruz. Sincan’dan yükselen “Evet” sesleri inşallah tüm Ankara’ya Ankara’dan da tüm Türkiye’ye, Türkiye’den tüm dünyaya yayılacak” dedi.

YENİ SPOR KOMPLEKSİ MÜJDESİ

Bakan Kılıç’ın ziyaretinden ziyadesiyle memnun olduğunu ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Sincan’ın üzerine düşen görevi yerine getireceğinin altını çizdi. Başkan Tuna’dan bir de gençlere müjdeli bir haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak Sincan Spor Kompleksi’nin ihale aşamasına gelindiğini ifade eden Başkan Tuna “Çok değerli Bakanımız sayesinde çok amaçlı yeni bir spor kompleksine kavuşuyoruz. Bu spor kompleksinde yüzme havuzu, kapalı voleybol, basketbol ve salon futbolu sahalarının yanı sıra birde açık stadyum yapılacak. Salonumuz da ayrıca atletizm sporlarıyla ilgili alanlar da bulunacak. Hassasiyetinden ve hizmetinden dolayı bakanımıza şahsım ve tüm Sincanlılar adına teşekkür ederim” diye konuştu.