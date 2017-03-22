  • BIST 89.610
  • Altın 145,336
  • Dolar 3,6262
  • Euro 3,9104
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Sincanlı gençlerle bir araya geldi

»
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Sincanlı gençlerle bir araya geldi
Sincan Belediyesi’nin ve Ak Parti Sincan İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği çeşitli programlara katılan Bakan Kılıç’ı yüzlerce Sincanlı karşıladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’tan Sincan’a çıkarma… Sözellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Sincanlılara teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Sincanlı gençlerle bir araya geldi. Lale Meydanı Konferans Salonu’nda gençlerle buluşan Kılıç yoğun ilgiyle karşılandı. Salonu coşkuyla dolduran gençlerin sesleri Sincan’da yankılandı. Programa Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kurtcan Çelebi, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç, , Ak Parti Ankara Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mahmut Cavga, Ak Parti Sincan Gençlik Kolları Başkanı Ümitcan Uludağ ve binlerce Sincanlı genç katıldı.

BAŞKAN TUNA’YA VE SİNCAN’A ÖVGÜ

Gördüğü coşkulu kalabalık karşısında memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç “Sincan yine bildiğimiz gibi formunda” dedi. Başkan Tuna’yla tanışıklığının eskiye dayandığını söyleyen Bakan Kılıç “Eğer şu an Sincan’da değişim varsa, gelişim varsa bu Başkan Tuna’nın hizmetleriyle olmuştur. O Sincan’ın mimarıdır kendisine ben de şahsım adına çok teşekkür ediyorum.” 

GENÇLERE İTİMATIMIZ TAM

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç “Bizler bu sistemle hükümeti millete kurdurtacağız, makamı da millete vereceğiz” diye konuştu. “Gençlere itimadımız tam” diyen Kılıç, yeni sistemde gençlerin yolunun da açılacağını söyledi. Bakan Kılıç “Özellikle siz Sincanlı gençlerden büyük destek bekliyoruz. Sincan’dan yükselen “Evet” sesleri inşallah tüm Ankara’ya Ankara’dan da tüm Türkiye’ye, Türkiye’den tüm dünyaya yayılacak” dedi. 

YENİ SPOR KOMPLEKSİ MÜJDESİ

Bakan Kılıç’ın ziyaretinden ziyadesiyle memnun olduğunu ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Sincan’ın üzerine düşen görevi yerine getireceğinin altını çizdi. Başkan Tuna’dan bir de gençlere müjdeli bir haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak Sincan Spor Kompleksi’nin ihale aşamasına gelindiğini ifade eden Başkan Tuna “Çok değerli Bakanımız sayesinde çok amaçlı yeni bir spor kompleksine kavuşuyoruz. Bu spor kompleksinde yüzme havuzu, kapalı voleybol, basketbol ve salon futbolu sahalarının yanı sıra birde açık stadyum yapılacak.  Salonumuz da ayrıca atletizm sporlarıyla ilgili alanlar da bulunacak. Hassasiyetinden ve hizmetinden dolayı bakanımıza şahsım ve tüm Sincanlılar adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sincan Belediyesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle beraber Türkçemize sahip çıkıyor24 Şubat 2017 Cuma 11:39
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sincan’ı ziyaret etti23 Şubat 2017 Perşembe 12:58
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sincan’ı ziyaret etti23 Şubat 2017 Perşembe 12:56
  • Sincan Belediyesi’nden sokak hayvanlarına şefkat eli22 Şubat 2017 Çarşamba 12:12
  • Sincan Belediyesi Sincan’da yaşayan gazileri ve ailelerini bir araya getirdi21 Şubat 2017 Salı 11:53
  • “Sincan Arena”nın temeli atıldı, 2 bin 500 kişi kapasiteli bir spor tesisi ve kongre sarayı olacak16 Şubat 2017 Perşembe 09:33
  • Vali Topaca, Sincan'da arazisi eğitim alanına dönüştürülmesi planlanan NATO benzinliğini inceledi14 Şubat 2017 Salı 11:52
  • Okul birincilerine en güzel hediye Sincan Belediyesinden geldi08 Şubat 2017 Çarşamba 12:29
  • Sincan Belediyesi şehit ailelerini unutmuyor07 Şubat 2017 Salı 11:58
  • Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna her Cuma günü halkla istişarelerine devam ediyor06 Şubat 2017 Pazartesi 11:39
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim