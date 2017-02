GENCO ERKAL & AYŞEGÜL

Murat Akyol / Öykücü Geldi Haanıııımm...

Yardımlaşma bizim genlerimizde var olan bir özellik. Az yada çok, milletçe hepimizde var bu güzel haslet. Bir fındık memleketinde büyüdüğümüz içinde bilirim ki, doğuştan bu özelliğe sahiptir bizim insanımız?... Şöyle açıklamalıyım;

Biz çocukken; 10 ton, 20 ton fındık toplanan bahçeler vardı eskilerde... Şimdilerde kalmadı, bölünmemiş böylesi büyük araziler. Zamana yenik düştüler bir bakıma, miras yoluyla yada başka sebeplerden parçalana parçalana. Ama bahsedilen bu durum ezelden beridir bir “imecelik” kültürü doğurmuştur yöremizde. Kısaca, bir çok kimsenin toplanıp el ve emek birliği ile birilerinin işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi işlemi diye tanımlayabiliriz bu kavramı. İnsanda “paylaşım” ve “destek” kelimelerini çağrıştıran bu kültür, Anadolu’nun başka başka topraklarında, başka başka ürünlerin hasadında ve tarımında bugünde yaşatılmaktadır halen.

Zaten bizim inançlarımız ve yaşama biçimimizde zayıfa, düşküne, fakire el uzatmayı, destek olmayı gerektirir. Bizlerde azdan çoktan böyle yaparız zaten. Aynı imece dayanışması gibi yardım ederiz ihtiyaç sahiplerine. Fakat biz yardım edelim, olan olmayana versin gücü nispetinde ama birde özellikle her ayın maaş günü olan on beşlerinde “bana bu özel günde, daha bir yardım edin.” diyenlerde yok değil aramızda.

Bunlardan bir tanesi de bizim Ayşegül… O melun günü hiç mi hiç unutmadan ve de sektirmeden dokuz-on devlet dairesinin bir arada bulunduğu “Giresun Yeni Hükümet Konağı”nı hallaç pamuğu gibi bir gün içinde atan çok şirin ama birazda akıldan yoksun bu ablamızda güzel renklerimizden birisi bizim. Oldukça tuhaf bir konuşma stili, garip kelimelerle kurulan bir alem süslü cümle, onun doğal hazineleri. Herkese de sevdirmiştir kendini zaten bu haliyle. Bir ara iki-üç ay ortalarda görünmedi Ayşegül… Bu iki-üç aybaşını pas geçtiydi bir dönem. Meraklandık hep birden. Hani alışkınız ya; her ayın on beşinde kredi kartı borcu öder gibi ona para vermeye, canımızı sıktı bu eksiklik. En sonunda Yeni Hükümet Konağının zemin katında denk geldim, asansör beklerken kendilerine. Giriş kattaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelmiş yardım almaya. Fakat bir ayağı alçıda ve iki koltuk değneği eşliğinde yürümeye çalışıyor. Merak eder gözlerle bakıp, merak eder hallerle sordum bu durumu, hem de biraz takılmak maksadıyla :

- Gız Ayşegül, ne oldu saa böyle, gamyonmu çarptı yoksa?… Bişi oldu mu gamyona?...

O anda Ayşegül’ün ağzından, o her zamanki güleç ve peltek konuşmasıyla zihnimde derin akisler yaratan bir cümle çıktı… Beni, (Böylesi bir manyaklıkta acep mümkün olabilir mi?) diye düşündüren…

- Ne gamıyunu, ne gamyon çarpması heri, bizim herife gızdım ben geçen günü… Gendimi ikinci gattan, balkondan aşşaa attım!...

A ha da size, bilet bile almadan doğal, otantik, doğaçlama tek kişilik tiyatro.

* * *

Şimdi burada biraz durun!... Tek kişilik bir tiyatrodayız, bu kez sahici. Üstat Genco Erkal, Can Yücel’in hayatını konu alıp anlatan o muhteşem tek kişilik oyunu sunuyor sahnede bizlere…

Gah üzülüyor, gah neşeleniyor yerine göre. İçki içiyor sahnede, gülüyor, ağlıyor… Oynuyor kısaca. Büyük Usta hakkını veriyor zor oyunun. Hem de dört dörtlük. Fakat tam da oyunun orta yerinde bizi “Bu tek kişilik oyundu da , biz mi yanlış geldik?” durumuna sokan ve seyirciyi derin soru işaretlerine sevk edecek bir gelişme oluverdi bir anda. Genco abi her şeyden habersiz yüzü seyirciye dönükken ve oyunun içinde elinde bardak, içki içerken arkadaki siyah perde aralandı ve ortaya herkesi hayretler içinde bırakan bir surat belirdi. “Bu, otuz iki dişiyle birden sıytaran kadını ben bir yerden hatırlıyorum ama nereden?” dediğim anda da aklıma, her ayın on beşleri geldi birden. Bu arada kulisin yan tarafında izleyici bölümündeki görevliler, sanki istenmeyen ve oradan hemen gitmesi gereken bir kediye uyarı yapan tonlarda:

- Pisss…. Pis… Pispispis!!!

Gibi, anlamsız ve bu kadar ciddi bir oyunla alakasız garip çağrılar yapmaya başladılar. O anda bu komedi yaşanırken, ben olayı çözdüm. Baktım ki; kulisin perdesini aralayıp kafasını tek kişilik tiyatro oyununa sokan bu tatlı sürpriz, bizim Ayşegül’den başkası değil…

Meğer, kapıdaki görevlilerin kendisini salona almamalarına içerleyen Ayşegül, kızıp oyunu sabote etmiş arka kapıdan dolaşıp!... Genco abi ise bir profesyonele yakışır şekilde bu absürt durumu tınlamadan ve durumdan hiç etkilenmeden oyunu sürdürdü ve bitirdi. Bizim kulaklarımızdan da Ayşegül’ün perdeyi aralayıp sahneyi süzdükten sonra salondaki tüm seyirciye sarf ettiği ve aslında o an hepimizi kafaya aldığı şu cümleler kaldı :

- Kerizleeer, kerizler!... Ben aslında hepinizden akıllıyım. Siz, bissürü bilet parası verdiniz ha bu keltoş herifi izlemeye. Ben bi guruş bile vermedim. Ooooooh!... Canıma da değsin!!!