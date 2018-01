GENE BİR YERLERİM AÇIKTA KALMIŞ...

Bülent Ertekin

Sene, 2017...

Ay, ARALIK...

Hava mükemmelin ötesinde fevkalâdenin fevkinde(!)

Yer: ABD

Mekân: BEYAZ SARAY

Elinde kocaman bir motorlu testere ile siyahlar giymiş, eldiveni siyah, ceketi siyah, pantolonu siyah, ayakkabısı siyah, çorabı siyah, iç çamaşırı si... yok orasını bilmiyorum. Yüzünün tanınmasını istemiyen karanlık ruhlu bir adam.

Bir ağaç. Lâkin öyle böyle bir ağaç, sıradan ve bildiklerinizden falan değil.

MANOLYA AĞACI...

1828 yılında eski başkanlardan Andrew Jackson tarafından dikilen manolya ağacı, Beyaz Saray'ın tanınmış sakinlerinden. Namı diğer 'Jackson Manolyası', hemen hemen Beyaz Saray varolduğundan beri Güney Bahçesi'nin ayrılmaz bir parçası. Ama artık 189 yıldır kök saldığı yerden kesilmesine karar verildiği belirtiliyor. Hem de first lady Melania Trump'ın emriyle.

....

Türkiye...

Yeşilçam sokağı.

Bütün tanıdığımız, bildiğimiz eski ve yeni film yapımcısı, senaristi, dizi filmlerin baş kahramanları,

en başta bizim nam-ı diğer MEMOLİ

" Arkadaşlar ne duruyoruz. 189 yıllık manolya ağacın kesilmesine sessiz mi kalacağız?

Hemen sağında meşhur SÖLEMAN, onun yanında müstakbel eşi, onun yanında rol arkadaşı HÜRREM onun da gerisinde birçok tanıdık dizi oyuncuları. Hep bir ağızdan 61 ruhu ile bağırıyorlar.

" Hayır MEMOLİ, hayıııııır"

"Manolyoyu kesen eller kırılsın."

.......

Aman Allah'ım; oda ne? hemen en önde bizim Kılıçdaroğlu, CHP içinde muhaliflerin hareketlendiğini gören CHP lideri, Enis Berberoğlu'nun 'casusluk'tan tutuklanmasını bahane ederek FETÖ'cü ve HDP'lilerle birlikte kol kola yollar yürümekle aşınmaz diyerek Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, bu seferde

" Beyler ne duruyoruz;

MANOLYA için yürümeyecek, MANOLYA için ADALET aramayacak isek tuh bizim siyasetimize" diyerek tüm siyasileri, fetöcüleri ve Hdp lileri harekete geçirdi. Ortalık bayram yeri. Herkes canhıraş bağırıyor.

MANOLYA YA ADALET!!!

MANOLYA YA HÜRRİYET!!!

MANOLYA YA UZANAN ELLER KIRILSIN!!!!

......

CHP gündemini ve Kılıçdaroğlu'nun miting konuşmalarını yazan kırmızı listeden ByLock'çu Gürsul'

KAHROLSUN TRUMP!!!

KAHROLSUN MELANİA!!!

MANOLYA YA HÜRRİYET!!!

DİKTATÖR TRUMP Sloganları ile ön saflarda, göğsünü adeta yırtarcasına bağırıyor. Millet zıvanadan çıkmış gibi ellerde onlarca döviz

KATİL TRUMP!!!

YENİ HAVAALANI İSTEMİYORUZ...

MANOLYA YA ÖZGÜRLÜK..

AĞAÇ SEVGİMİZ ÖNLENEMEZ...

.....

Genel başkanın yanında bir bayan. Tanıdık bir sima. Allah Allah bir yerlerden tanıyorum ama hay beynimin içine tüküreyim.

Kimdi kimdiiii kimdiiiii ooooo. Tamam buldum.

Her an onun adı gelir.

Eti...

Eti...

Eti.

Yok yahu nerden karıştırdım gene. O bizim çocukluğumuzun büskevit reklamıydı. Öyle değil mi?

Tamam tamaaaaam. Elindeki telefon ile şimdi tanıdım....

Başkanlık Divanı üyelerinden CHP'li katip üye ELİF DOĞAN TÜRKMEN. Yeni bir telefon faturası rekorunu EGALE ETMEK için seçmenlerle görüşüyor.

" Yahu kardeşim siz hala anlamadınız mı? Mesele; kesilen manolya ağacı değil. Hemen, lâkin hemen ATLAyın GELİN. Zira yeni bir gezi, pardon sefer, pardon. Yaaa neyse ne işte. Washington' a gidiyoruz. Hadi çabuk....

......

Aman Allahım, Ya Rabbim. Oda ne? CHP nin ele avuca sığmayan, nerde bir boykot, nerde bir eylem, nerde bir söylem, nerde bir protesto yapılacak ise orada bütün teçhizatı ile hazır vede nazır olan Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da orada. İşte... işte... işte... orda. Elinde megafon.

" Doğunun en güzel bağ ve bahçelerinde PİKNİK YAPAN VE ELİ KALEŞNİKOF TUTAN BÜTÜN PİKNİKSEVERLERİ manolya ağacının katliamını PROTESTOYA ÇAĞIRIYORUM. Gelin pikniğimizi Washinton'unun çimleri üzerinde halaylar çekerek yapalım. Sloganımız da

YEŞİLİ SEV

MANOLYAYI KORU!!!

........

-Bülent...

-Büleeeeeeernt...

-Büleeeeeeeeeeeeeeeent...

-Yahu oğlum, nedir senin bu halin?

-Ne oldu ki ana?

-Yahu sarı dana, gene birşeyler sayıklayıp duruyordun.

-Hayırdır ana? Gene neler sayıkladım.

-Mesele manolya meselesi değil, siz hala anlamadınız mı?

De.....

-Tamam ana tamam... Belli ki gene bir tarafımız açıkta kalmış. Anlaşıldı.

Ahhhh Trump!!!

Ahhhh Melanie!!!

Ahhhh Manolya!!!

Ahhhh Kemal Ahhh!!!

Uykumda bile rahat vermiyorsunuz. Ne diyeyim ben size.

-De oğlum de!!!

-Ne diyeyim ki ana?

-OTURUN OTURDUĞUNUZ YERDE TAYYİP GELİYOR HAAAAAA.

Deyiver gariiii.

Selâm ve dua ile.