Gene kazanan büyük Amerika oldu

Fehmi Yetik / Mekanik Tasarım Mühendisi

Eski MİT başkanı Mahir KAYNAK ‘in meşhur bir sözü vardır “Bir olay olduğu zaman çok kısa mantıkla düşüneceksiniz, kimin işine yarar? Kimin işine yaradığını bilirseniz kimin yaptığını aynı adresle bulabilirsiniz”

Ne hikmetse, dünyayı sarsan Kuzey Kore'nin hidrojen bombası döndü dolaştı gene Amerika’ya yaradı.

ABD için hayati tehdit oluşturan bu hidrojen bombası geliştirilirken Dünya’nın en büyük istihbarat servisi CIA arka bahçede elma veya armut mu topluyordu?

Elma veya armut toplamadılar ama bu bombanın çıkaracağı krizin Amerika’nın çıkarana olduğu için parmak arasından bakmakla yetindiler. Çünkü bu kriz Japonya ve Güney Kore’ye ileri teknolojiye sahip silah satılmasının önünü acıyordu. Buda Amerikan ekonomisine büyük bir kazanç sağlayacaktı/sağladı da.

Aslında senaryo hep ayni ABD ne zaman silah satışını yükseltmek istese bir kriz veya savaş çıkarıyor. Bunun tipik örnekleri katar krizi ve Irak savaşıdır.

ABD siyaset kültürü tamamen çıkar üzerine kurulmuş olduğu için amaca giden her yolu mubah görüyor.

Özgür yaşamakmış, serbest dincilik anlayışıymış, demokrasiymiş, insancıl politikaymış bunların hepsi para ve gücün sağlanması için verilen sahte vaatlerdir.

Asıl amaç kapitalist Amerikan ideolojisini daima Dünyada süper güç olarak tutmaktır