Genel Sağlık-İş Sağlık Raporunu Tanımayan İdareye Karşı Açtığı Davayı Kazandı

Zekiye Bacaksız

Manisa’da görev yapan Genel Sağlık-İş üyesi, sağlık sorunları nedeni ile uzun süre ayakta duramadığını, ağır kaldıramadığını ve raporuna rağmen idarece mesai dışı çalışmaya zorlandığını ifade ederek bu konuda Sendikadan hukuki destek talep etmiştir. Genel Sağlık-İş üyesi, sağlık sebepleri nedeniyle mesai dışı çalışmaya katılmadığı için kendisine aylıktan kesme cezası verildiğini de bildirmiştir.

Genel Sağlık-İş tarafından bu haksız ve hukuksuz cezanın iptali için Manisa İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştır. Yapılan yargılama sonunda, öncelikle kendi personelinin sağlığını gözetmek zorunda olan idarenin Genel Sağlık-İş üyesine yaptığı haksız ve hukuksuz uygulaması oybirliği ile iptal edilmiştir. İdarece bu karara karşı istinaf yoluna gidilmişse de İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi idarenin istinaf talebini yine oybirliği ile reddederek kararı onamıştır.

“Genel Manisa İdare Mahkemesi’nin iptal ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin onama kararı, tüm idarecilere örnek olması gereken bir karardır. Karardan çıkan sonuçlar şöyledir:

İdare, personeline her ne sebeple olursa olsun zulmedemez.

Kendi hemşiresinin sağlık raporunu “tanımıyorum” diyemez.

Ben yaptım oldu diyemez.

Hukuku çiğneyebilirim, hukuk benim diyemez.

Ben ne dersem o diyemez.

Yetkilerimi istediğim gibi kullanırım kimse bana karışamaz diyemez.

Genel Sağlık-İş’in tek bir kriteri vardır; o da hukuktur. Haksız ve adaletsiz uygulama kimden gelirse gelsin karşısında durmak bizim görevimizdir. Kararın tüm sağlık camiasına örnek olması diliyor, birlikte mücadeleye çağırıyorum.”