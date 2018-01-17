Genel Sağlık-İş ve CHP’li Biçer’den Engelliler İçin Kanun Teklifi; Kamuda Çalışan Engellilere Yeşil Pasaport Verilsin

Zekiye Bacaksız

Genel Sağlık-İş ve CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer’in birlikte hazırladıkları, devlet memuru olarak istihdam edilen %40 ve daha fazla engel oranına sahip engelli vatandaşlar ın, 10 yıllık hizmet süresini tamamlaması halinde yeşil pasaport alabilmesine yönelik Kanun Teklifi Meclis gündeminde. Engelliler için hazırlanan Kanun Teklifini CHP Manisa Milletvekili Biçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

Devlet memuru olarak 10 yıllık hizmet süresini tamamlayıp, %40 ve daha fazla engel oranına sahip engellilerin, yeşil pasaport alma hakkı ndan yaralanabilecek kişiler arasına dâhil edilmesi ve bu problemi yaşayan binlerce engelli devlet memurunun, bu durum nedeniyle yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Genel Sağlık-İş kanun değişikliği teklif taslağı hazırlandı. CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, engelliler için hazırlanan ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. Maddesinin değiştirilmesini içeren Kanun Teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdi.

Pasaport Kanunu’nun yeşil pasaport alabilecek kamu görevlilerinin, “kadro derecesinin en az 3 olması” koşulunu içerdiğini hatırlatarak, engelli kadrosunda istihdam edilen personelin, birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolara ulaşabilmelerinin çoğu zaman yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle mümkün olamadığını ifade ettim. Engelli kadrosu nda istihdam edilen personel, sosyal devlet ilkesi gereği kendilerine tanınan erken emeklilik hakkından yararlanmakta, ancak gerekli kadro derecesine ulaşamamaları nedeni ile yeşil pasaport alabilme hakkından mahrum kalmaktadır.

“Elinde bulundurduğu kişiye ve birinci derece yakınlarına, pasaport harcı ödememe ve bazı ülkelere önceden vize almaksızın giriş yapabilme imkânı tanıyan yeşil pasaport, hayatlarında biriktirmeye çalıştıkları parayı muayene, tedavi, ilaç ile çeşitli araç ve gereçlere harcamak zorunda kalan engelliler için çok daha fazla önem arz etmektedir.