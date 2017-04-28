Genelkurmaydaki Barnabas İncili kozu ile Haçlıları hizaya getirmek mümkün

Oğuz Güler

Barnabas incili kozu AKPM kararından sonra ciddiyetle ele alınmalıdır. Yaklaşık bir ay önce yani referandumdan on gün kadar önce tüm AB başbakanları Vatikan da bir araya gelerek 2 gece 3 gün Avrupa'nın ve Dünyanın gidişatı ve işleyişi ile ilgili stratejiler oluşturdular. Bu haçlı ittifakında Türkiye konusununda ele alındığını bir çok çevre yazdı, çizdi. Haçlılar kalleş olduklarını hep biliriz, yaşarız. Onlar başımıza çorap örmeden Barnabal incili ile hainlarin önü kesilmezse onlar bize sürpriz yapabilir halisilasyonlarını yaşamamalı gereğini acilen yapmalıyız.

Gelelim bu olgudan çıkartılacak yol haritasının anektotlarına; Muhsin Yazıcıoğlu globaller için ilerleyen yıllarda sorun olacak diye MHP'nin bölünmesi olgusunda bilmeden oyun kurucu oldu ve bunu sonradan anlasa da şu anki yönetimi deviremeyeceğini bildiğinden çizgisini bozmadı bildiği yoldan ilerledi. Hatta MHP'den ayrıldığı ilk aylarda "kendimi seçimi kazanıp başbakan olacak gibi görüyordum" demesinin altında Fetullahçıların globallerle paslaşıldığının dolaylı desteğini göremiyordu. O ara Zaman gazetesi, televizyonları, fetullahçıların el altından beraber hareket ettiği gazeteler ve diğer televizyonlar rahmetli Muhsin beyi uçuruyordu ve fetullahın gizli finanse ettiğini bilenler biliyordu. Bir süre sonra Rahmetli kendine destek olan gurubun bazı isteklerinden şüphelenince farklı test yolları ile onların maksatlarını çözmüştü. O ara Zaman gurubu ile olan bağlantılarını asgariye indirmişti. Yoluna kısmen devam ederken Genelkurmayda önemli bir personel bir gün rahmetli Muhsin beyle buluşur ve Güneydoğuda bir mağarada bulunan Barnabal incili ile ilgilenmesini sağlar. Bir süre sonra bu incilin fotokopileri eline geçen Muhsin bey tüm Hristiyan inancı sarsacak açıklamalar yapmak için Barnabal incili konusunun derinliklerine indiğinde elinde çok büyük bir koz olduğunu anlar. Bu konuyu google'ye yazınca çok önemli bilgilere ulaşabilirsiniz işte onlardan bir kesit;

" Türkiye'de Barnabas İncili'ne ilgi duyan isimlerden biri de Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Önce ciddi bir çalışma içine girdi. Amerika'da araştırmalar yapan, konuyu çok iyi bilen ve Barnabas İncili hakkında kitap yazan bir isimle irtibata geçti. Çoğundan ayrıntılı bilgi aldı.

Sonra da kararını verdi: - Ne pahasına olursa olsun, bu konuyu deşeceğim! Hayatını kaybettiği helikopter kazasından 3 gün önce, 22 Mart 2009'da, önceden tespit ettiği bazı isimlerle Ankara-Balgat'taki Seda Pastanesi'nde bir araya geldi. Bu isimlerden ilki Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü bir oyuncuydu. Diğeri Mamak Cezaevi'nde birlikte yattığı arkadaşıydı. Üçüncü şahıs da partide görevliydi. Ayrıca, o gün pastanede bu görüşmeye tanık olan bir de iş adamı vardı. Yazıcıoğlu, "Sizinle önemli bir konuyu konuşacağım" dedi: - Bir sinema filmi çekilmesini istiyorum. Masada oturanlar sordular: - Konusu ne olacak?

Yazıcıoğlu, "Çok önemli, Barnabas İncili'ni sinema filmi yapacağız" dedi. "O da ne?" sorusu üzerine uzun uzun anlattı. Barnabas İncili'nin Genelkurmay'da olduğunu söyledi. "Siz gördünüz mü?" sorusuna esprili bir üslupla "Sultanlar görür" cevabını verdi.

Gülerek devam etti: -Ama siz dikkatli olun. Bu İncili görenleri öldürüyorlarmış! Arkadaşlarının, "Başkanım böyle bir film kolay değil. İyi bir film bize 5-6 milyon dolara patlar" sözleri üzerine de "Benim o parayı bulamayacağımı mı sanıyorsunuz!" cevabını verdi. Belli ki bütün hazırlıklarını önceden yapmıştı.

Masadakiler ikna oldular. Senaryoyu kimin yazacağına kadar bütün ayrıntılar konuşuldu.

5 saat süren görüşmede Yazıcıoğlu, büyük ve etkili bir kampanyadan söz etti: - Sadece filmle kalmayacağız. Bu konuda toplantılar ve uluslar arası sempozyumlar düzenleyeceğiz. Dünyanın ilgisini bu noktaya çekmemiz lazım.

Ancak Yazıcıoğlu üç gün sonra hayatını kaybedince, doğal olarak bu büyük proje rafa kaldırıldı.

Şimdi, o gün Seda Pastahanesinde Yazıcıoğlu ile bu dev projeyi konuşanlar, son dönemde bazı yaşadıklarını da birleştirerek, önemli bir iddiada bulunuyorlar. 25 Mart 2009'da ki helikopter kazasını, Barnabas İncili ile irtibatlandırıyorlar".

Okuduğunuz gibi bu iş için Filim çekme olgusuna girmenin doğru olacağını dostları ile konuştuktan 3 gün sonra o elimsuikast ile sonradan öldürülür ve çantası hemen yok edildi. Bu bilgiyi daha google amcada bu detaylar yokken yazan benim ve ben bu bilgileri ötelerden hislerle yazdığımı bilin.

Bu işi ilk başlarda MHP'yi bölme projesinde olan global Fetöcüler yarı yolda bırakıldıkları ve İncil konusu yüzünden suikast işinin kendilerine ihale edilmesinden dolayı rahmetliyi taşıyan 100 metre irtifada olan helikopterin üzerinden geçen ilk jetle türbülans yapıp diğer 2. jetinde 1200 km hızla geçmesi ile yere çakılan helikopterin düşürülmesi konusunu ve bu konuyu bir kaç kez yıllar önce yazmıştım. Helikopterin düşmesinin ardında kimsenin ölmediği biliniyor ama akabinde gelen helikopter ile gelenlerin yaralı kazazedeleri öldürmesinin sebebi olan Barnabas incilinin fotokopileri konusudur. Şu günlerde bizi ekonomik sıkıntı girdabına girdirmek isteyen haçlı dünyasını hizaya getirmede Genelkurmay kasasında olan Barnabal incili kullanılmalıdır. Bunun için Akit gazetesi manşetten tüm sağ duyulu basını aynı başlık atmaya davet ederek bu İncil ile haçlılara ve vatikana bize kazık atan kendi dininden olacak mesajı vermenin tam zamanı dimi değerli okurlar. Demokraside çareler ve şantajlar bitmez vatan elbet bölünmez... Biz bu Barnabal incili kozunu kullanmazsak bizi bölmeye ve mahvetmeye soyunan haçlılara başka ne zaman o kozu kullanma fırsatı bulacağız veya başka koz bulur muyuz bilmem?Ekonomi ve gidişat inanın kötü ve zor düzelecek gibi. Hele hele AB, haçlılar ve ABD el altından ambargo olgularına başlarlarsa bozulan ekonomi yüzünden ülkemiz olumsuz ekonominin getireceği sosyal patlamalardan dolayı iç karışıklara girebilir. Bu yüzden "Tek yol devrim değil Barnabas incili" diyerek onların Hristiyan din gerçeklerini dünyaya tanıtmak isabetli olur diye düşünüyorum.