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Gerçekleştirilmek istenen Anayasa değişikliği ile ülke aydınlığa değil karanlığa gidecek

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İbrahim Özdiş

Adana merkezde kaldığımızda mahalle toplantıları ve ziyaretlerle, ilçe ve köylerde ise kahvehane toplantılarıyla sürdürüyoruz. Meydan Mahallesi’nde 5 mahallenin ortaklaşa düzenlediği mini mitinge katıldık, “Biz meydanlarda neden hayır denmesi gerektiğini gerekçelerimizle anlatıyoruz. Fakat evetçiler neden evet diyeceklerine bir gerekçe bulamadıkları için ancak çamur atarak propoganlarını yürütüyorlar” 

COŞKULU KALABALIK

Meydan Mahallesi’nde coşkulu kalabalığa hitap edip, özellikle gençlerin ilgi odağı olduk. Atatürk’ün miraslarına sahip çıkmak isteyen herkesin ‘Hayır’ oyu vermesi gerektiğini belirttik:

“Cumhuriyet kazanımlarından asla vazgeçmemeliyiz. Bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, Başbakanlık koltuğunda oturan Binali Yıldırım’da o makamlarda Cumhuriyetin kazanımları sayesinde oturuyor. Referandumda bizler kişilere değiş değiştirilmek istenen rejime karşı hayır diyoruz. Bizler parlamenter sistemden yanayız o yüzden bu değişikliklere hayır diyerek Atatürk’ün mirasına sahip çıkıyoruz. Tek adam rejimini isteyenlerin yürüttüğü evet kampanyasına karşı halkımız aydınlık günler için 16 Nisan’da sandıkta yanıtı Hayır olarak verecektir.”

 

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