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Geri dönüşümde yapmış olduğu çalışmalarla öncü olan Sincan Belediyesi’ne bir ödül daha geldi

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Geri dönüşümde yapmış olduğu çalışmalarla öncü olan Sincan Belediyesi’ne bir ödül daha geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kuruluşu Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği (TAP) Sincan Belediyesine başarılı dönüşüm çalışmaları nedeniyle ödül verdi.

Ödülü alan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Geri dönüşüm projelerini sonuna kadar destekliyoruz. Gelecek nesillere daha temiz, daha güzel bir dünya bırakmak için halkımızla el ele vererek çalışıyoruz” dedi.

 

Sincan Belediyesi’ne Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği (TAP)’nden ödül geldi… Atık pil toplama kampanyalarıyla şehrin birçok yerine geri dönüşüm kutuları yerleştiren Sincan Belediyesi’nin bu duyarlı tutumuna,  çevre gönüllüleri sessiz kalmadı. Sincan Belediyesi bir yılda 2 ton 660 kilo atık pil toplamıştı. Böylece diğer belediyeleri geride bırakan Sincan Belediyesi’ne hassasiyetlerinden ötürü plaket verildi. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kuruluşu Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ‘yı ziyaret ederek ödülü takdim etti. Yapılan geri dönüşüm kampanyalarından memnuniyetlerini dile getiren çevre gönüllüleri, hassas tutumu nedeniyle Başkan Tuna’ya teşekkür etti.  

 

HEDEF 25.000 

 

İlçedeki okullara, kamu hizmet binalarına ve muhtarlıklara atık pil toplama kutuları yerleştiren Sincan Belediyesi, son 1 yılda 2 ton 660 kilo atık pilin geri dönüştürülmesini sağladı. Aynı zamanda okullarda bilinçlendirme çalışmaları yapan Sincan Belediyesi bu yıl 50 okulda 25.000 öğrenciye eğitim verme hedefinde. 

 

Atık pil kampanyası özellikle ilkokullarda pil makineleri sayesinde yoğun ilgi görüyor. Bu pil makineleriyle öğrenciler bir pil karşılığında bir hediye alıyor. Böylece öğrenciler hem eğleniyor hem de atık pil konusunda farkındalık kazanıyor.


Geri dönüşüm çalışmalarına vatandaşın gösterdiği duyarlılık için teşekkür eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “ İleriyi düşünerek geri dönüşüm için çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bizim önceliğimiz çevremiz. Unutulmamalıdır ki çevreyi hor görürsek geleceği zor görürüz” dedi. 

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