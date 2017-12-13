“Gezgin Gözüyle 2017 Ankaralı Gezginler Grubu 12. Geleneksel Fotoğraf Sergisi” ÇSM'de

Ankaralı Gezginler Grubu'nun fotoğraflarından oluşan "Gezgin Gözüyle 2017 Fotoğraf Sergisi" Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Düzenledikleri tematik geziler, yayımladıkları gezi kitapları ve gerçekleştirdikleri fotoğraf sergileriyle tanınan Ankaralı Gezginler Grubu , bugüne kadar Türkiye’de ve yurt dışında 20’den fazla sergi açtı.

Amaçlarını “gezginler arasında bir iletişim platformu oluşturmak” şeklinde tanımlayan grup; deneyimli gezginlerle gezmeye ilgi duyan 500 civarında gençten oluşuyor.

142 gezgin üyenin yurt içinde ve yurt dışında çektikleri fotoğraflardan oluşan ve koordinatörlüğünü Münevver Karabacak’ın yaptığı “Gezgin Gözüyle 2017 Ankaralı Gezginler Grubu 12. Geleneksel Fotoğraf Sergisi” Çağdaş Sanatlar Merkezi Füreya Koral Sergi Salonu'nda 21 Aralık'a kadar açık kalacak.