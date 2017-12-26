Açelya Aşkın / Editör

GGYD’nin heyecanla beklenen yeni yıl balosu, görkemli bir organizasyonla gerçekleşti. Başkan Allıoğlu’nun Ocak’taki genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladığı baloda, sahneye unutulmaz aşk şarkılarının üstadı Ümit Besen ile Pamela çıktı.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin geleneksel yılbaşı balosu, tek kelimeyle muhteşem oldu. Başkent cemiyet ve iş dünyasının heyecanla beklediği balo Sheraton Otel'de, çok geniş bir katılımla gerçekleşti. Hanımların şık tuvaletleri içinde değme mankenlere taş çıkarttığı gecede tüm konuklar balo salonu girişinde Başkan M.Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Eski ve yeni üyelerin yanısıra Ankara’daki ekonomi tabanlı sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin de büyük ilgi gösterdiği gecede Başkan Allıoğlu geçen bir yılda kat ettikleri yolu anlattı, “ GGYD adeta bir fabrika gibi çalışmakta, sürekli üretmekte, her anını dolu dolu geçirmektedir. Bu yapının çarkları hiç durmadan dönerken, üretkenliğinden sadece üyeleri değil, toplumun çok farklı kesimleri de yararlanmaktadır” dedi.

Başkan Allıoğlu: Yeniden Adayım

GGYD’nin yalnızca bir işadamı kuruluşu olmadığını, ekonomiye dönük faaliyetlerinin yanısıra kültürel etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleriyle çok yönlü bir kuruluş olduğunu kaydeden Başkan Allıoğlu, “GGYD Başkentimizin gözbebeği, vazgeçilmez unsurlarından biridir. Hiç kuşku yok ki bu onuru taşımakla birlikte üstlendiğimiz sorumlulukların da farkındayız. Yaptığımız her organizasyon, bir sonraki organizasyonumuzda çıtayı biraz daha yükseltme zorunluluğunu doğuruyor. Artık biliyoruz ki bu kentte GGYD’ni tanıyan herkesin, her kurumun bizden beklentileri çok fazla, çok yüksek. İşte bu beklentilere karşılık vermek adına sonsuz bir emek ve çabayla yolumuzda ilerliyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Allıoğlu baloda, önümüzdeki ocak ayında yapılacak genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu da açıkladı. Allıoğlu, “Görev süremiz içerisinde derneğimiz çatısı altında sağladığımız başarıları, bir dönem daha göreve talip olarak taçlandırmak istiyorum” dedi. Başkan Allıoğlu, alkış yağmuru altındaki adaylık açıklamasının ardından herkesin yeni yılını kutladı.

Ümit Besen ve Pamela Hayranlık Uyandırdı

GGYD’nin bu yıl rekor sayıda gerçekleşen yeni üyelikleri de gecede unutulmadı. Derneğin tüm yeni üyeleri ve gecenen sponsorları plaketle onurlandırıldı. Baloda daha sonra sahneye usta sanatçı Ümit Besen çıktı. En güzel aşk şarkılarnıı Başkentli hayranları için seslendiren Ümit Besen bir kez daha hayranlık uyandırdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Ümit Besen’in yanında bu kez geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç şarkıcı Pamela vardı… Rekor kıran düetleri ''Seni unutmaya ömrüm yeter mi?'' şarkısıyla gönüllerde taht kuran ikili en güzel şarkılarını GGYD’liler için seslendirdi. Yeni yıl pastasının da kesildiği balo, geç saatlere kadar neşe içinde devam etti.