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Giacomo Puccini’nin “La Boheme” operası 9 Aralık akşamı sanatseverlerle buluşacak

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Giacomo Puccini’nin “La Boheme” operası 9 Aralık akşamı sanatseverlerle buluşacak
Ankara Devlet Opera ve Balesi; ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin “La Boheme” operasını 9 Aralık akşamı sanatseverlerle buluşturacak.

Henri Murger’in yazmış olduğu “Bohem Hayatından Sahneler” adlı romanından hareketle operaya uyarlanan eserin konusu; nakışçı olan Mimi ile şair Rodolfo arasındaki aşka odaklanır. Genç aşıkların mutluluğu, hastalık ve yoksulluk ile çıkmaza girer.

Giacomo Puccini’nin La Boheme operasında; sanatçının yoksulluğu hafife alan, hayatın zor yönlerini aldırmazlıkla alt etmeye çalışan davranışı, yaratıcılığının oluşturduğu özgün temalarla karakterize edildiği görülür.

Eser Puccini’nin dramatik dehasını en doğal, en içten ortaya koyduğu yapıtıdır. Hala popülerliğini koruması, doğallığının yanı sıra, konu ile müzik arasında bir bütünlüğün olmasıdır.

9 Aralık 2017 akşamı sahnelenecek olan eserin rejisi Aylin Bozok’a ait. Orkestrayı Alessandro Cedrone’nin yönettiği La Boheme operasında dekor tasarımı Talat Ayhan, Kostüm tasarım Gazal Erten, ışık tasarım Fuat Gök imzası taşırken, koro şefliğini Giampaolo Vessella yapıyor.

LA BOHEME (OPERA/ 2 PERDE )
Orkestra Şefi (Alessandro Cedrone), Sahneye Koyan ( Aylin Bozok), Dekor(Talat Ayhan), Kostüm (Gazal Erten), Koro Şefi (Giampaolo Vessella), Işık (Fuat Gök)

Tarih: 9 Aralık 2017 Cumartesi

Saat: 20: 00

Yer: Opera Sahnesi

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

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