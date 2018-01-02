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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, şehit ailesini yalnız bırakmadı, köylülerle bir araya geldi

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, şehit ailesini yalnız bırakmadı, köylülerle bir araya geldi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 4’üncü ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 4’üncü ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, Meclis’i ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit,  92 gazi veren Kahramankazan’a anlamlı bir ziyarette bulundu. Şehit Muhtar Ali Anar’ın ailesini ziyaret eden Fakıbaba, Kahramankazanlı çiftçilerle de bir araya geldi.

Bakan Fakıbaba, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk tarafından karşılanan Bakan Fakıbaba,  Şehit muhtar Ali Anar'ın Ahi Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Fakıbaba, şehidin babası Hüseyin, annesi Yurdagül ve eşi Nuray Anar'a başsağlığı dileklerini iletti. Şehit yakınlarıyla sohbet eden Fakıbaba, daha sonra Ahi Mahallesi'ndeki köy konağında çiftçilerle bir araya geldi.

Fakıbaba, Kahramankazan halkının 15 Temmuz’da gösterdiği cesaretin tüm Türkiye tarafından bilindiğini belirterek, Kahramankazan'ın artık Türkiye'nin kalbinde olduğunu söyledi. Fakıbaba, 
"Şehitler bizim de ailemiz. Allah herkese şehitlik mertebesini nasip etsin. Şehit ve gazilerimiz olmasaydı, biz şu an burada olmayacaktık, parçalanıp bölünecektik. Vatan hainlerinin de gerekli cezaya çarptırılacağına inanıyorum" dedi.

Tarlasını yakan muhtar

Fakıbaba ve Ertürk, daha sonra darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki uçakların havalanmasını önlemek için tarlasını ateşe veren Bitik Mahallesi Muhtarı Hicabi Bitik'in evini de ziyaret etti. Fakıbaba, Kahramankazanlıları darbe gecesi gösterdikleri kahramanca duruş dolayısıyla kutlayarak, "Uçağı kaldırmama adına tarlayı da yakıyoruz, evimizi de yakıyoruz. Bu düşünce, 15 Temmuz'u önleyen bir düşüncedir. Ben Hicabi Bey'i yürekten kutluyorum” dedi. Fakıbaba ve Ertürk daha sonra Bitik Köy Konağı’nda çiftçilerle bir araya geldi.

İlçe halkı adına teşekkür

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de ziyaretleri boyunca Bakan Fakıbaba’ya eşlik etti. Başkan Ertürk, “Sayın Bakanımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı tüm Kahramankazan halkı adına teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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