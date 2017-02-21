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Giydirici oyununun galası yapıldı

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Giydirici oyununun galası yapıldı
İDT'nin yeni oyunu Giydirici’nin galası 16 Şubat 2017 Perşembe gecesi Cevahir Sahneleri Salon 2'de gerçekleştirildi.

Hakan Çimenser rejisiyle İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmeye başlayan oyun, seyirinin büyük beğenisini kazandı. 

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunu Giydirici’nin galası 16 Şubat 2017 Perşembe gecesi Cevahir Sahneleri Salon 2'de gerçekleştirildi. Ronald Harwood'ın yazdığı, Ergun Sav'ın çevirdiği ve Hakan Çimenser'in de yönettiği oyun, seyircinin büyük beğenisini kazandı ve eleştirmenlerden de olumlu yorumlar aldı. 

Dekor Tasarımını Savaş Çevirel'in, Giysi Tasarımını İnci Kangal'ın, Işık Tasarımında ise Akın Yılmaz'ın ve müziklerini  Fırat Akarcalı'nın yaptığı oyunun galasına; Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eşi, Muhsin Ertuğrul’un eşi Handan Ertuğrul, Hayati Asılyazıcı, Göksel Kortay, Gülriz Sururi, Demet Taner ve birçok önemli sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı. 

II. Dünya Savaşı sürerken, ölümüne tiyatro yapmaya çalışan bir tiyatro grubunun, Shakespeare’in “Kral Lear” adlı oyununu prova ederken yaşadıkları süreci, sahne gerisinde, kuliste oyun öncesi hazırlıkları ve zorlukları gurubun ünlü ve yaşlı tiyatro oyuncusu ile bu oyuncunun emektar giydiricisi arasındaki ilişkiyi merkeze alarak, savaşın ortasında sanat, adalet ve emek olgularını tartışmaya açıyor. oyunda karakterlere Celal Kadri Kınoğlu, Hakan Çimenser, Rüyam Dirin, Hülya Gülşen, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Osman Tunca Soysal, Sinan Cem Çabuk, Evrim Feyza Geboloğlu, İpek Altınöz, Abdullah Yakın ve Cem Şahin hayat veriyor. Galada seyirciden oldukça beğeni alan oyun, 21-25 Şubat tarihleri arasında Cevahir Sahneleri Salon 2'de gösterimlerine devam ederken, 2016 -2017 sezonu içerisinde Devlet Tiyatrosu sahnelerinde sahnelenmeye devam edecektir.

 

 

 

 
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