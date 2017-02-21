Giydirici oyununun galası yapıldı

İDT'nin yeni oyunu Giydirici’nin galası 16 Şubat 2017 Perşembe gecesi Cevahir Sahneleri Salon 2'de gerçekleştirildi.

Hakan Çimenser rejisiyle İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmeye başlayan oyun, seyirinin büyük beğenisini kazandı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunu Giydirici’nin galası 16 Şubat 2017 Perşembe gecesi Cevahir Sahneleri Salon 2'de gerçekleştirildi. Ronald Harwood'ın yazdığı, Ergun Sav'ın çevirdiği ve Hakan Çimenser'in de yönettiği oyun, seyircinin büyük beğenisini kazandı ve eleştirmenlerden de olumlu yorumlar aldı.

Dekor Tasarımını Savaş Çevirel'in, Giysi Tasarımını İnci Kangal'ın, Işık Tasarımında ise Akın Yılmaz'ın ve müziklerini Fırat Akarcalı'nın yaptığı oyunun galasına; Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eşi, Muhsin Ertuğrul’un eşi Handan Ertuğrul, Hayati Asılyazıcı, Göksel Kortay, Gülriz Sururi, Demet Taner ve birçok önemli sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.