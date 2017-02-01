"Giysi Yardım Merkezi"nde ailelerin giysi ihtiyaçları, hiçbir ücret ödemeden tepeden tırnağa karşılanıyor

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE AİT "GİYSİ YARDIM MERKEZİ"NDE AİLELERİN İHTİYAÇLARI, HİÇBİR ÜCRETÖDEMEDEN TEPEDEN TIRNAĞA KARŞILANIYOR .

Dar gelirli ailelerin, kömür, gıda ve ekmek gibi ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, giysi ihtiyaçlarını gidermelerinde de yardımcı oluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2008 yılından bugüne hizmet veren ve mağazadan farkı olmayan "Giysi Yardım Merkezi"nde, dar gelirli aileler, hiçbir ücret ödemeden ihtiyaçlarını tepeden tırnağa karşılıyor.

Bugüne kadar 5 bin ailenin faydalandığı merkezden, 585 bin 553 parça giysi tamamen ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

-AYRI AYRI REYONLARDA SEÇİM YAPILIYOR…

Aileler, Ulus Anafartalar Caddesi’nde bulunan merkeze gelerek, erkek, kadın ve çocuklara yönelik olarak ayrılan katlarda isteklerine göre seçim yapıyorlar. Yeni giysilerin özenle düzenlendiği reyonlardan gönül rahatlığıyla beğendikleri giysileri deneyip alabilen ailelere, görevliler de yardımcı oluyor.

Merkezde; Hırka, yelek, bluz, tişört, pardösü, pijama takımı, iç çamaşır, triko kazak, manto, eşarp, mont, pantolon, kemer, gömlek, kaşkol, bere, eldiven, eşofman, ayakkabı gibi birçok kıyafet yer alıyor. Öğrenciler için okul çantası ve aksesuarlarının yanı sıra merkezde çeşitli oyuncaklar da bulunuyor.

Maddi durumları, ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olmayan aileler, merkezden mutlu ayrılıyorlar. Giysi yardımından, TUİK verilerine göre ‘çok yoksul’olarak sınıflandırılan aileler yararlanabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardımlarına başvuruda bulunan ailelerin sosyal ve ekonomik durumları, önce "Yerinde İnceleme Memurları"tarafından inceleniyor.