Gizli Gerektiren Haller

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Bir çoğumuz bilmemiz gerekenleri pek bilmeyiz veya az biliriz. Her nedense bizimle ilgisi olmayan bir çok şeye merak sarar, öğreniriz ve kendimizi bilgili kabul ederiz.

Hani bir kayıkta üç kişi bir yolculuk eder, yolcular kendilerini tanıtıktan sonra Matematikçi:

-Matematiği iyi bilir misin ? kayıkçı

- Hayır dediğinde,

- Hayatının dörtte biri gitti. Lafa fizikçi başlar;

-Ya fiziki bilir misin? kayıkçı

-Hayır deyince,

-Ömrünün yarısı gitti. Dediğinde sonuncu sorar

-Coğrafyayı bilir misin? Kayıkçı,

-Hayır dediğinde,

Ömrünün dörtte üçü gitti der. Bu arada gemin su almaya başlar batmak üzeredir bu defa kayıkçı onlara sorar;

- Yüzme bilir misiniz? onlar hep beraber,

-Yok dediğinde kayıkçı,

-Kayık batmak üzere hayatınızın tamamı gitti. Fıkra tam böyle mi bilmiyorum ancak aklımda kalanı idi.

Evet eğer bizde dinen uymamız gerekenler bilmez veya yaşamazsak öldükten sonra dünyamız elden gittiği gibi Allah bizi muhafaza etsin ahiretimiz den elden gider.

Bilenler bilgisini tazelemek, bilmeyenlere öğretmek gayesi ile her kesin belli yaştan sonra bilmesi zorunlu olan cenabet olma, hayız ve nifaz görme konusunda sizi bilgilendirmek istedim.

Hükmi kirlilik halı sayılan, Cünüplük, Hayız ve Nifas halleri gusülün sebepleridir.

Hükmi kirlilik, kişinin necis olduğu manasında olmayıp, Cünüp olan, Hayız ve Nifas gören kimsenin; Namaz kılma, tilavet secdesi, tavaf, Ku'anı eline alma ve okuma, mescide girme gibi belirli ibadetleri yapmamaları manasına geldiği dır.

Sebep olan haller;

1-Cünüplük

Cinsi münasebet veya şehvetle meninin gelmesi sebebiyle olunur.

Cünüplüğe sebep olan cinsi münasebetin ölçüsü ve başlangıç sınırı, erkek organının sünnet kısmının girmiş olmasıdır. Bu durumda meninin gelmesi önemli değildir. Kadın ve erkek ikisi de cenabet olur.

Şehvetle meninin gelmesi uyanık ve yatıyor olmak arasında fark yoktur. Kişiden meni gelmiş ise o artık Cünüptur.

İnsanın cinsel organında;

a- Çiş gelir abdesti bozar istinca yanı temizlemek lazım ancak cenabet olunmaz. Kişi Eşi ile ilişkiye girecek ise çişten sonra yıkanmadan ilişkiye girmesi şafii mezhebine göre haramdır. (irşadul ibad 49 sayf) Her ne kadar taşla temizlemişse dahi yinede yıkaması lazım.

b-Mezi, beyaz ve ince bir su olup şehvetle bakışlar da meydana gelir, lezzet vermez, abdesti bozar necistir ancak gusül gerektirmez.

c- Vedi idrardan sonra çıkan katı ve beyaz bir sudur, genelde ağır bir şey kaldırıldığında olur. Oda necistir abdesti bozar ancak cenabet olunmaz.

d- Meni, guslü gerektirir. Meni nasıl anlarız;

Sıçrayarak çıkması, Hazzın hasıl olması, yaşken hamur kokusu, kuru iken yumurtanın beyaz kısmının kokusunu vermesi.

2- Hayız; Bayanların belli (9-12) yaştan sonra herhangi bir sebebi olmadan gelinen kandır. Şafiiler göre azami bir gün ve bir gece en fazla on beş gün ve gecedir. Hanefi mezhebine göre de en az üç gün ve gece en fazla on beş gün ve gecedir. Ortalama beş veya altı gündür.

3- Nifas; Doğum ve sonrası gelen kandır, en az bir lahza en fazla altmış gündür genelde kırk gündür.

4- Şehitler dışında ölenin yıkanması.

DUA VE SELAMLARLA..