GÖBEKLİTEPE & YAVYUM ERTUĞRUL

Murat Akyol

Yer: Güneydoğu Anadolu Bölgesi.

Koordinatları: 38 derece enlem, 55' ve 25' doğu; 37 derece boylam, 13' ve 24' kuzey.

* * *

Köylünün biri 1983 yılında; tam da bu koordinatlara denk gelen bu alanda, Şanlıurfa / Örencik Köyü yakınlarında tarlasını sürerken oymalı bir taş buldu..

Bu taşı, sorumlu vatandaşlık örneği göstererek de, Urfa Müzesine götürüp teslim etti. Bu taş, burada o zamandan sonra sıradan bir arkeolojik bulgu olarak sergilenmeye başlandı.

Daha sonra köyüne dönen Mahmut KILIÇ, (bir diğer iddiaya göre de bu kişi Şavak YILDIZ'dır,) bu taşı bulduğu ve şüphelendiği bölgeyi altından ne çıkacağını hiç bilemeden kazmaya başladı... Bundan tam 12.000 yıl öncesinin yeryüzündeki ilk inanç merkezini bulduğunu bilemeden yaptı bunu... Bulunduğu yerin altında, tam 20 ayrı olağanüstü tapınak olduğundan habersizdi..

* * *

Aslında, onun bilmeden yaptığı bu olayın ilk adımlarını; bölgede 1963 yılında bir yüzey araştırması yapan İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi ortak bir çalışma yürüterek başlatmış, fakat her nedense de bu çalışma sonucunda da bu bölgenin üzerinde fazlaca durulmamıştı. Hatta bölge, çok ilginç bir biçimde yinede isimlendirilmiş, yapılan yüzey araştırmaları sonucunda da "V52 Neolitik Yerleşimi" adının verildiği bir kült merkezi olarak tanımlanmıştı bile.

Fakat Üniversitelerin zamanla vazgeçtiği bu ilginç alandan vazgeçmeyen birisi oldu... Arazinin sahibi Mahmut KILIÇ, şahsi çabalarıyla yeni bulgulara ulaşınca, Şanlıurfa Müzesi Başkanlığında bölgede ilk kazılar da başladı. Kazı Başkanlığını Alman Arkeoloji Enstitüsünden Alman arkeolog Prof. Klaus SCHMİDT'in yaptığı kazılarsa tarihin seyrini değiştirdi. Bölgenin, neolitik dönemlerin dünyada bilinen en eski "ünik" kutsal mekanı, yani insanlık tarihinin ilk ibadet kültü olduğu anlaşıldı. Yani bu demekti ki; yerleşik tarih anlayışını yerle bir eden, insanlık ve dinler tarihini sorgulatacak ve terse çevirecek tüm zamanların en büyük arkeolojik buluntusu vardı burada...Burada, insanlık tarihi adına bilinen tüm bilgileri yeniden ve sil baştan gözden geçirmeye sebep olacak, bilinen dünyanın ilk tapınağı "Göbeklitepe" vardı.

Şanlıurfa il merkezine 22 km. uzaklıkta olan bu yerleşimde; arkeolojik olarak "neolitik devre," yani taş devrine (M.Ö. 10.000) denk gelen zamanlardan kalma ve boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları ise 40 ila 60 ton arasında "T" biçiminde kireç taşından dev sütunlardan ortaya getirilmiş muazzam bir tapınaklar topluluğu böylece ortaya çıkarılmaya başlandı yavaş yavaş. Bu devasa taşlar, aslında stilize edilmiş insan tasvirleri olup, üzerlerinde büyük bir ustalık ve olağan dışı bir sanatla yapılma taş işçiliği hayvan tasvirleri ve soyut sembollere sahiptiler. Avcılığı temsil eden bu resimlerdeki hayvan figürleri, tek olarak her sütuna ayrı ayrı ve ustaca işlenmişti.

İnşası M.Ö. 10.bin yıla uzanan ve üzerileri boğa, akrep, yılan, yaban domuzu, pars, aslan, tilki, turna, ejder ve yaban ördeklerinden oluşan bu dev taşların meydana getirdiği bu tapınaklar; İngiltere'de bulunan Stonehenge'den 7.000, Mısır piramitlerindense 7.500 yıl daha eskilerdi. Bu sayede tarihin seyri değişti. Bilinen tarihe olan şüpheler arttı. Çünkü; daha henüz çanak-çömlek yapacak seviyeye yeni gelmiş ve bilinçsiz avcılık-toplayıcılık yapan insan uygarlığı, bu devasa yapıları ve bu muazzam inanç sistemlerini nasıl ortaya getirmişti? Etrafında su bile olmayan, gayet çorak ve zorlu kıraç bir arazi üzerinde, elinde hiç bir alet-edevat olmadan, bölgede bulunmayan bunca taş blok nasıl olmuştu da burada yaratılan bu kült merkezine ama nasıl taşınmıştı? Ayrıca, burada yapılan işin matamatiksel değerleri de vardı? Bunları, daha da doğrusu binlerce yıl sonra insan hayatına girecek ve yapıları ancak çok yakın zamanlarda çözülecek mühendislik kanunlarını ve matematik hesapları bu insanlar nereden biliyorlardı.

* * *

Efendim, ben normalde, bir tarih, arkeoloji ve mitoloji hastasıyım. Övünmek gibi de olmasın ama, çok okurum bu mecraları. Bu konularda üç-beş satır yazacak kadar da bilgi sahibiyim evelallah. (Lütfen bakınız, antik zamanları anlatan bir eserdir: Altın Post & Amazonların Gözyaşları / Roman)

(Fakat Siz şimdi, buraya kadar olan bu ciddi bilimsel makalenin satır aralarında lütfen kalın ve bu müthiş yapılar topluluğunun kimler tarafından ve nasıl yapıldığını çözmeye çalışın lütfen... Biz de, Göbeklitepe'yi kıyısından-bucağından, kör-topal yukarıda anlatmaya çalıştığımız ve gerçek konumuz olmayan bilim dünyasından uzaklaşıp, yavaş yavaş iştigal alanımız olan öykülere geçelim.)

Alman Arkeoloji Enstitüsü Arkeoloğu ve Göbeklitepe kazıları Kazı Başkanı Prof. Dr. Klaus SCHMİDT; maalesef bu kazılar esnasında ve çalışırken bir gün ansızın öldü!... Doktorlar, profesörün açıklanamaz çok büyük bir şok sonucu ve bir kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiğini açıkladılar. SCHMİDT, kalp krizi geçirip öldüğü anda, yeni bulunan ve üzerinde hiç olmayacak şekilde bir "yazının" olduğu bir taş bloğu yeni görmüş, kaskatı şekilde oracıkta yığılarak ama yinede işte bir büyük muammadan ibaret o harfler topluluğunu eliyle işaret ederek vermişti o anda son nefesini... Oysaki o ana kadar bu taş hariç, diğer bütün taş heykellerden çeşitli hayvan betimlemeleri ve figürleri çıkmıştı.

Tabi, Allah rahmet eylesin... Sonuçta profesör her ne kadar bizim din kardeşimiz olmasa bile o da bir insandı. Her ölüm üzüntü verir bizlere. Hele ki o, ömrünü bilime ve topraklarımızdaki gizemlere adamış bir büyük tarihçiydi. Misafirimizdi sonuçta, çok üzgünüz. Fakat, onun işaret ettiği taş, zaman sonra kumdan, toz ve topraktan temizlendikten sonra hak verdiler rahmetlinin ölüm şekline, şiddetine ve sebebine..

SCHMİDT in ani kalp krizi geçirmesine sebep olan bu yazıda;

(Hem de; bundan tam 12.000 yıl önceden kalma bir yazıt da, hatta o tarihe göre daha yazının bulunmasına tam 5.000 yıl varken, ve hatta ve hatta insanoğlu ateşi anca bulmuş, tekerleği bile yeni bulacakken) hayretle ve ibretle şu ibare yazıyordu:

"Yvyyum Eyt.y.uy" :)

(Aralardaki iki harf eksik. Yazı kabartma yazı olduğundan, yerinden kopmuş..)

(???)

Hatta, (!!!)

* * *

E, tabi, Profesör haklı!... Zavallı adam daha kalp krizi geçirmesinde ne yapsın?

Ben de olsam; o an kalp krizi geçiremesem bile, kendimi o anda bulduğum ilk kesici aletle capon harakirisi benzeri, yada bilemedin Müslüm Baba türevi valla kesip doğrardım!

Ya, arkadaş? Ne alaka?... 12 Bin yıl önceki bir yazıtta neden bu isim!

Arkadaş; bizim Yavyum Ertuğrul'un bu en eski ve bu kadim uygarlıkla ne gibi bir organik bağı olabilir?

Allahım sen bize sabır ver! E, tabi; Ak sakallı tonton Şimit Amcamız kendi kalp krizini geçirdi ve sırasını savdı? Öldü, bir kuş misali vardı uçmağa... Mekanı cennet, ebedi istirahatgahı öbür taraftaki yeni kazı alanlarına yakın olsun rahmetlinin... Ateşten bir topu bizim kucağımıza, olanca çözülecek soruları da, cevapları hiç bulamayacak teneke insanlara bırakıp; "A'ha! da çözün şimdi! Şimdi yediiz b*ku.." diyip, başını aldı gitti bu dünyadan!

Biz şimdi ne yaparız ne'ederiz? Ak sakallı, kır saçlı Şimit'siz neyleriz biz!...

Hem sooora;

Gün geçmiyor ki; şokların ardı arkası da kesilmiyor bu bilim dünyasında?

Çünkü; bizim rahmetli ak sakallı Şimit Amcanın ölümünden iki gün sonra bulunan bir başka taş bloktan da, olmaz olası şu yazı çıkmış zaar.... Şu saçma sapan ve anlamı çözülemeyen kelimeler çıkmış :

"Maximus Caaart..."

(Devamı silinmiş, okunmuyor..)

Burada; çok gülerek aklıma iki ayrı şey geldi... Birincisi; bu Maximus dallaması her kim ise, bence ona bir mesaj var burada. O da bence şöyle: "Maxsimus, oraya gelirsem ağzını caaart diye ayırırım!" Ya da; (caaaart!" ünleminden hareketle,) bizim buralarda herkeslerin bildiği ve adına çok güldüğü eskilerden kalma "cart'oon" diye bir su değirmeni ve "Cart'oon Değirmen Yanı" diye de gerçek bir yerleşim var. (Dereli İlçemiz yakınlarında bir bölge)

Bu da neydi gız bacım!.. Yoksa, Urfa'dan İtalya'ya yollanan bir mesaj mıydı bu?

Ama biz olayı; Yavyum Ertuğrul'un (taa o zamanlardan) bir bankanın "maksimus kartına" (?) borcu olduğuna yorduk..

(Ben de biliyom, geçen ayda ödemediydi bu karta para zaten?...) Yoksa neden ki; bir sütunda onun adı, karşısındaki başka bir sütunda da bir banka kartının adı yazılı olsun? Borç bırakmış, yazıtlardan bile belli bu...

* * *

İşte, bütün bu anlatılan dalga-dümen hikayelerden sonra; bilinir ve inanılır ki, bu dünyada yazılan ilk isim, bizim Yavyum'a ithafen yazılmıştır. İnsanlığın ilerleyişi ve yükselişi, onun sayesinde ve taa o zamanlarda işte böyle "o anılarak" gerçekleşmiştir.

(Bu güne kadar yüzlerce öykü yazdım, kimisi kitaplaştı. - Lütfen bakınız; "Dalgalara Bin De Gel" ve "Akıllı Mı Desem Deli Mi"... - Fakat traşın, yalanın ve dalganın bu kadar da yüksek derecelerde olduğu bir öyküyü de daha öncelerde daha da yazmamışımdır, inanın?)

Her neyse...

Yaşanan bunca bilimsel ve kötümser ve de iyimser olaydan sonra:

Dünya üzerinde; isimlerin köklerini, nerelerden ve nasıl türediklerini, anlam ve milliyetlerini araştıran Akrofonoloji uzmanları, Göbeklitepe höyüğündeki buluntulardan da haraketle çok garip bir bilgiye ulaştılar... Dünya yüzünde türetilen bütün isimlerin bir Türk isminden, ve özellikle de Giresun'lu çok tanınmış bir kişiden türetildiğini, nihayet ve en sonunda hayretler içinde buldular. Üstelik bu kişi; bütün Giresun'un çok yakından tanıyıp çok sevdiği sevgilisi, öykülere dahi konu olmuş çok renkli bir kişilikti. Bu kişi; yukarıdaki asparagas satırlarda da bahsettiğimiz gibi, Yavyum Eytuğyuy'du.

İsim bilimi uzmanlarının tespitleri ve (Göbeklitepe'nin yapılışından 1.000 yıl sonra kum ve toprak altında kaldığından beri,) her milliyetten birer kök alarak dünyaya yayılan isimler kartelası, onlara göre işte böyle türeyip, şöyle sıralanmaktaydı.

Eytuğyuy El Yavyum (Arapça)

Ertos Yavyumyan (Ermenice)

Erto Van Yavyum (Hollandaca/Flemenkçe)

Ertoviç Yavyumoviç (Sırpça)

Ertoni Yavyumpirelli ( İtalyanca)

Ertosson Yavyumsson (İzlandaca/Fince)

Ertomov Yavyumov (Bulgarca)

Ertocan Yavyumyev (Azerice)

Erito Yavyumkleberson (Portekizce)

Panos Eros Yavyumos (Yunanca)

Ertoki Yavyumaşi (Japonca)

Hans Erto Yavyummaier (Almanca)

E, tabi... Bunca isim, bence de Giresun'un gülü, Şehr-i Cananımızın biricik sevgilisi Ertuğrul Abimizden türemiştir garanti?... Çünkü bu dünyadaki güzel olan her şeyler, bütün methiyeler ve övgüler; payeler-albeniler yakışır ona!..

Yoksa?... Hadi beni geçin, koskoca Göbeklitepe höyüğü ve arkeoloji dünyası da yalan mı söylüyor?..

S - O - N

* Yazardan, (hikayeciden,) tırsarak ve çekinerek son bi dip not;

Yavyum Eytuğyuy yarın ilk gördüğü yerde beni yine dövecek! Yine, o kocaman ağzıyla ve en korkunç gülüşüyle bana yine bütün gün defalarca söylenecek; (Accına çıççtıım, yine beni diline dolamışsın! Yine heykesleyi bana güldüyeceksin! Ama neyse, gülen de açşında kendi bi tayaflayına gülsün. Hepsinizin de babaçının accına ...) diyerek.. Anlayın yani; ne zor şartlarda bilimsel makale yazmaya çalıştığımı, bilim ve edebiyat uğruna ne zorluklarla bir öykü ortaya getirdiğimi. Anlayın?

Anlayın ve bana çok acıyın!

Allaam yarın sen beni koru Yareppim. Cümlemiz, amin..