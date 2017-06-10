Göğüslerinizin büyük görünmesi için ameliyata gerek yok!

Göğüslerinizin doğal yollarla dolgun görünmesini sağlayan bir ürün: AngelBra.

Angelbra ürünleri, göğüslerinizin doğal yöntemler dahilinde çok daha dolgun ve dik görünmesini sağlar. Kopçesiz, askısız ve dikişsiz olarak tasarlanan bu ürün, direkt olarak uygun bedenle beraber vücudunuza yapışır ve ön kısmında yer alan iple beraber göğüs boyutlarının ayarlanmasına olanak tanır. Bu ürün çeşidi, Türkiye’de www.angelbra.org sitesi üzerinden orijinal bandrollü bir şekilde satışa sunuluyor.

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