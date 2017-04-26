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GÖKÇEK, İSTANBUL'UN BÜYÜKÇEKMECE SAHİLİNDE YER ALAN ALBATROS PARKI’NIN ÖZEL BİR ŞİRKETE SATILMASINA TWITTER’DAN TEPKİ GÖSTERDİ

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GÖKÇEK, İSTANBUL'UN BÜYÜKÇEKMECE SAHİLİNDE YER ALAN ALBATROS PARKI’NIN ÖZEL BİR ŞİRKETE SATILMASINA TWITTER’DAN TEPKİ GÖSTERDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul'un Büyükçekmece sahilinde yer alan Albatros Parkı’nın özel bir şirkete satılmasına Twitter’dan tepki gösterdi.

Konuyla ilgili çıkan haberleri paylaşan Başkan Gökçek, “Tencere tavacılar nerdesiniz? Tıkınız çıkmıyor. Batılı ağabeylerinizden izin mi yok? FETO’dan müsaade mi alamadınız?” dedi.

Gökçek, "CHP milletvekilleri konuşsanıza... Dilinizi mi yuttunuz?” diye sorarak, İncisözlük sitesi kurucularından Serkan İnci’nin şu tweet'lerini retweet'ledi:

"Nerede, 'Halkın parkını sattılar, ağaçları kesecekler' diye ağlayan çevreciler? Niye rant, belirli bir kesime olunca susuluyor?

Bu ikiyüzlülük, bu şekilde yürütülen muhalefet, beni sinir ediyor işte...

Herkes kendi rantını yaratma peşinde. Onun rantı kaka, benimki iyi...

Park, tam 160 milyon 30 bin lira bedelle, Demir Grup Yapı-SKY Investment Group'a 7 taksitle satıldı.

Aman susun, ağzımızın tadı bozulmasın. 1 tane protesto gördünüz mü? 'Bu ağaçları kesemezsiniz, parkımızı alamazsınız' diyen 1 gösteri..? Göremezsiniz. Çünkü rant o tarafa olunca şşş...

Önce ağaçları kes, sonra düzleştir, 'çevre düzenlemesi' de, ihaleyle 160 milyon hoppala ve de cuppala.

Hayırlı işler KRONİK SOL kafası...”

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