GÖKÇEK'E GELEN İSTİHBARAT EMNİYET'E ULAŞTI MI?

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara’da katıldığı bir sergide Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili iddiaları TBMM gündemine taşıdık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Altıntaş’ın koruma memurluğu görevine hangi referanslarla alındığını sorduk, “Altıntaş, iddia edildiği gibi FETÖ mensubu ise 15 Temmuz’dan sonraki süreçte açığa alınmış mıdır? Açığa alınmadıysa bunun gerekçesi nedir?” Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in cinayetin ardından “Bu tür suikastler devam edecek” açıklamasında bulunduğunu hatırlatıyorum, “Gökçek’in iddia ettiği gibi emniyet birimlerine yeni suikastlar olabileceği yönünde gelen uyarılar var mıdır? Yoksa Gökçek, hangi istihbarat bilgisiyle bu yönde açıklamalarda bulunmuştur?” d

“HANGİ REFERANSLARLA GÖREVLENDİRME ALDI?”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiğimiz soru önergesinde, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara’da katıldığı bir sergide Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından katledilmesine ilişkin olarak aydınlatılmaya muhtaç birçok soru bulunduğunu vurguladık. Altıntaş’ın hain suikastte kullandığı silah ve mermilerin kime ait olduğunu sorduk, Altıntaş’ı göreve başlatma emrinin kim ya da kimler tarafından hangi tarihte verildiğinin açıklanmasını istedik. “Altıntaş, hangi tarihte göreve başlamıştır? Görev süresince herhangi bir siyasinin koruma görevini üstlenmiş midir? Diyarbakır’da geçici görevle başladığı, ancak kısa sürede Ankara’da, üstelik koruma memurluğu gibi ‘prestijli’ bir görevlendirme almış olması, hangi referanslarla sağlanmıştır?”

“FETÖ MENSUBU İSE AÇIĞA ALINDI MI?”

Altıntaş ile Rus Büyükelçiliği’nde görevli personel hakkında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığını sorduk, “Cinayetin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olmak üzere sorumlu yetkililer tarafından dile getirilen katil Altıntaş’ın FETÖ ile ilişkili olduğu iddiası doğru mudur? İddia edildiği gibi FETÖ mensubu ise 15 Temmuz’dan sonraki süreçte açığa alınmış mıdır? Açığa alındıysa hangi gerekçelerle ve hangi tarihte görevine iade edilmiştir? Açığa alınmadıysa bunun gerekçesi nedir?”

Altıntaş’ın Büyükelçi’yi katletmeden önce El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi’nin sloganı olan “Biz cihada biat edenleriz” sözlerini Arapça dile getirdiğini vurgulayarak, “Altıntaş’la ilgili ortaya atılan FETÖ mensubu olduğu iddialarıyla hangi gerçeğin üzerinin örtülmesi istenmektedir? Altıntaş, FETÖ üyesi ise bu örgütün devletin, özellikle de emniyetin içine sızmasına yıllarca göz yuman ve İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan kişilerin işlenen cinayette hiç mi sorumluluğu yoktur? Var ise sorumlu kişi ya da kişiler hakkında yapılan/yapılacak olan işlemler nelerdir?”

“GÖKÇEK’E SUİKAST İDDİASI NEREDEN GELDİ?”

Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’in, 15 Temmuz darbe girişimin ardından “Bundan sonra darbe filan olmaz, olursa suikast olur” yönünde açıklamalar yaptığını, Büyükelçi Karlov cinayetinin ardından da “Bu tür suikastler devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti’ne güçleri yetmeyenler en sonunda bu tür suikastlere başvuruyor” açıklamasında bulunduğunu, önergemizde şu soruları yönelttik:

“-Gökçek’in iddia ettiği gibi emniyet birimlerine yeni suikastlar olabileceği yönünde gelen uyarılar var mıdır? Yoksa Gökçek, hangi istihbarat bilgisiyle bu yönde açıklamalarda bulunmuştur? Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla Melih Gökçek’e gelen suikast iddiaları, İçişleri Bakanlığı’na iletilmemiş midir?

-Menfur saldırı gerçekleştirilene kadar özellikle büyük şehirlerde Rusya Büyükelçilikleri ve konsolosluklarına yönelik olarak yapılan şiddet içeren sloganları da barındıran yasa dışı eylemleri kim ya da kimler organize etmiştir?

-Bu cinayetin psikolojik etmenleri içerisinde Halep’te yaşanan olaylar sonucunda hükümet yetkililerinin ve hükümete yakın medyanın konuyla ilgili yorumları ve günlerce süren Rus Büyükelçiliği önündeki protestoların etkisi olmuş mudur?

-Menfur saldırı gerçekleştirilene kadar olan süreçte sosyal medya üzerinden Rus diplomatları hedef gösterdiği gerekçesiyle kaç kişi hakkında hangi işlemler gerçekleştirilmiştir?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi AndreyKARLOV'un Ankara’da katıldığı bir sergide Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Mevlüt Mert ALTINTAŞ tarafından katledilmesine ilişkin olarak aydınlatılmaya muhtaç birçok soru bulunmaktadır. Bu çerçevede;