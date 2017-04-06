Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay; 2016 yılında, 29 milyon liralık yatırım tamamlanmıştır.

Gölbaşı Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı, Belediye Başkanı Fatih Duruay başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, belediye başkanlığının 2016 yılı faaliyetlerini içeren rapor, Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda, meclis üyelerinin oy çokluğu ile rapor kabul edildi.

“2016 yılında 29 milyon liralık yatırım tamamlanmıştır”

Başkan Duruay, yeni Gölbaşı’nı inşa etmek şiarıyla yola çıkılan 3. yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Gölbaşı’na son 15 yılda yapılan yatırımlardan daha fazlasını bu dönemde gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2016 yılında, 29 milyon liralık yatırım tamamlanmış olup, 2016 yılında başlanmış ancak devam eden dev projelerimizin yatırım toplamı ise 68 milyon lirayı geçmektedir. Tüm bu yatırım projelerimizin de 2017 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir” dedi.

Gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler ile Gölbaşı’nı hakettiği yere taşımayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Duruay, şunları kaydetti:

“Gölbaşı Belediyesi olarak kent sakinlerinin öncelikli ihtiyaçlarını gidermenin yanısıra yaşam kalitelerini artırma odaklı çalışıyoruz. Hedeflerimiz arasında sürdürülebilir bir yaşam kalitesi için birçok proje yürüterek, ilçenin sosyo ve kültürel hayatının yanında ekonomisini de canlandırıyoruz. Bu kapsamda hiçbir altyapı eksiğini bırakmadığımız Gölbaşı ilçemizde, hizmet için kenetlenen bir ekiple çalışıyoruz.”

“Yüzde 109 oranla gelir fazlası olan örnek belediyeler arasındayız”

Başkan Duruay, Gölbaşı Belediyesi’nin, Türkiye ve Ankara’da yüzde 109 oranla gelir fazlası olan güçlü mali yapısıyla örnek belediyeler arasında olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“2016 yılı içerisinde “Daha Yeşil Gölbaşı” sloganı çerçevesinde Gölbaşı’nın çeşitli bölgelerine 65.816 adet ağaç fidanı ve 502.000 mevsimlik çicek ve 90.000 lale soğanı diktik. 2016 yılında halkımızın huzuru ve refahını ilke edinerek belediyemiz tarafından merkez mahallelere 3 adet, merkez dışında bulunan mahallelere 40 adet çocuk oyun alanı yapılarak halkımızın hizmetine sunduk. Gölbaşı’nın çehresini değiştirecek Cephe Yenileme Projesinin, 5. Etabını 80 binada başarıyla uyguladık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün araç filosunu güçlendirmeye devam ettik.”

Yapılan çalışmalarda kendilerine en büyük desteğin, tüm meclis üyelerinin uzlaşmacı tavrı olduğunun altını çizen Başkan Duruay, “Geleceğin Gölbaşısını inşa etmek üzere bu yolda desteklerini esirgemeyen meclis üyelerine, tüm ekip arkadaşlarıma ve bizleri bu göreve layık gören, duasıyla yanımızda olan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” diye kaydetti.