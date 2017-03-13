Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Başkan Duruay, sağlıklı yaşamın insanların vazgeçemeyeceği temel bir hak olduğunu belirtti.

Sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasında en büyük görevin hekimlere düştüğünü aktaran Duruay, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kapsamda iyi eğitim almış, nitelikli ve yarınlara umutla bakabilen hekimler görmek en büyük isteğimizdir. Hekimlerimizin karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen, kutsal mesleklerinin icrasında vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretleri bizler için iftihar kaynağıdır.”

Duruay, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması için tüm sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını belirterek, “Sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarım” diye kaydetti.