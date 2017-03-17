Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum çalışmaları kapsamında esnafla bir araya geldi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) 16 Nisan’da yapılacak olan referandum çalışmaları kapsamında düzenlediği esnaf ziyaretleri programlarına katıldı.

Başkan Duruay, SKM Başkanı Namık Kemal Doğan ile birlikte Esnaf ve Kefalet Kooperatifi ve Bahçelievler Mahallesi esnafı ile bir araya geldi.

16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması için vatandaşları bilgilendirmek amacıyla esnaflarla görüşen Başkan Duruay, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatmaya devam ediyor.

Gölbaşı için çalışıyoruz

Gölbaşı’na 15 yılda yapılan yatırımlardan daha fazlasını bu dönemde gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Duruay, Gölbaşı için seferber olduklarını söyledi.

Güçlü bir Türkiye için “Evet”

Duruay, 16 Nisan’da yapılacak referandumda evet oyu isteyerek, “Halkımızı ne kadar bilgi sahibi yaparsak, referandum sonuçlarından da o kadar evet çıkacağına inanıyorum” dedi.

Referandum öncesi sağduyu ve destek çağrısı yaparak, esnaflara süreçle ilgili detaylı bilgi veren Duruay, şunları kaydetti:

“Güçlü bir Türkiye için yeni sistem oldukça önemli bir yere sahip. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi Türkiye’nin geleceği açısından da çok önemlidir. İnanıyorum ki vatandaşlarımız en doğru kararı verecektir.”