Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 2017-2018 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Başkan Duruay, mesajında, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, başarılar diledi.

Eğitimin, insanın ailesine ve vatanına faydalı bireylerin yetiştirilmesindeki öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Başkan Duruay, şunları kaydetti: