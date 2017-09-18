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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 2017-2018 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 2017-2018 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
Başkan Duruay, mesajında, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, başarılar diledi.

Eğitimin, insanın ailesine  ve vatanına faydalı bireylerin yetiştirilmesindeki öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Başkan Duruay, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın vatanına, milletine, bayrağına ve inançlarına bağlı olarak yetiştirilmesinde ailelerimizin katkısı kadar eğitim sistemimizin de kıymeti büyüktür. Bu bilinçle bizler de elimizden gelen tüm desteği eğitim kurumlarımıza vermeye devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza her daim sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının ilçemize, tüm eğitim çalışanlarımıza öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyor, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni ediyorum.”

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