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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili mesajını yayınladı

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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili mesajını yayınladı
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili yayınladığı mesajında engellilere toplumsal yaşamın her alanında eşit davranılması gerektiğini vurgulayarak..

‘‘Toplumumuzda önemli bir bölümünü kapsayan engelli vatandaşlarımıza, toplumsal eşitliği göz önünde bulundurarak onları hayata bağlamak bizim en temel görevimizdir. Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, sorunlarına kalıcı çözümler üreterek toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmeliyiz.

Sanat, spor, edebiyat, eğitim alanında fırsatlar sunmalıyız ki tabuları yıkabilelim. Onlara karşı göstereceğimiz şefkat, ilgi ve destek  engelli vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta hak ettikleri yeri almalarını sağlayacaktır. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız’’ dedi.

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