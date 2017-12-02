Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili mesajını yayınladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili yayınladığı mesajında engellilere toplumsal yaşamın her alanında eşit davranılması gerektiğini vurgulayarak..

‘‘Toplumumuzda önemli bir bölümünü kapsayan engelli vatandaşlar ımıza, toplumsal eşitliği göz önünde bulundurarak onları hayata bağlamak bizim en temel görevimizdir. Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, sorunlarına kalıcı çözümler üreterek toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmeliyiz.