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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, mesajında, Birleşmiş Milletler’in, 1993 yılında basın özgürlüğüne destek vermek amacıyla 3 Mayıs gününü Dünya Basın Özgürlüğü Günü ilan ettiğini belirtti.

Toplumun gereksinim duyduğu her konuda doğru bilgi ve habere ulaşılabilmesi adına en etkin iletişim araçlarını kullanarak mesai kavramı olmaksızın çalışan basın mensuplarının önemli bir hizmeti yerine getirdiğini aktaran Başkan Duruay, şunları kaydetti:

“Basın demokrasinin en temel ve vazgeçilmez unsurlarından biridir. Toplumun gelişimi basın çalışanlarının desteğiyle daha hızlı olacaktır. Bu vesileyle her koşulda fadekarlık göstererek bü

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