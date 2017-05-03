Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Toplumun gereksinim duyduğu her konuda doğru bilgi ve habere ulaşılabilmesi adına en etkin iletişim araçlarını kullanarak mesai kavramı olmaksızın çalışan basın mensuplarının önemli bir hizmeti yerine getirdiğini aktaran Başkan Duruay, şunları kaydetti:
“Basın demokrasinin en temel ve vazgeçilmez unsurlarından biridir. Toplumun gelişimi basın çalışanlarının desteğiyle daha hızlı olacaktır. Bu vesileyle her koşulda fadekarlık göstererek bü
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