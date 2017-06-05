Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Başkan Duruay, mesajında,1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü ilan edildiğini hatırlattı.

Gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir dünya bırakabilmenin önemine değinen Başkan Duruay, şunları kaydetti: