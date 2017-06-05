  • BIST 98.984
  • Altın 144,354
  • Dolar 3,5040
  • Euro 3,9476
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

»
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Başkan Duruay, mesajında,1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü ilan edildiğini hatırlattı.

Gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir dünya bırakabilmenin önemine değinen Başkan Duruay, şunları kaydetti:

“İnsanlarımız çevrenin korunması için üzerilerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli ve çevre kirliliğiyle sonuna kadar mücadele etmelidir. Gölbaşı Belediyesi olarak bizlerde çevremizi önemseyen projelere imza atıyoruz. Mogan Gölü Temizliği ve Şehir Parkı projelerimiz doğaya, çevreye ve insanımıza verdiğimiz önemi göstermektedir. Unutmayalım ki çevre konusunda attığımız adımlar gelecek nesillere yapacağımız en önemli yatırım ve geleceğimizin güvencesi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin Dünya Çevre Günü’nü kutlar, sağlıklı bir gelecek ve temiz bir çevrede mutlu günler dilerim.”

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı olimpiyat şampiyonluğunu öncesi Gölbaşı’ndaydı23 Mayıs 2017 Salı 11:40
  • Gölbaşı’nda yıl boyunca faaliyet gösteren Kur’an kurslarının yıl sonu gösterisi ve sertifika töreni yapıldı22 Mayıs 2017 Pazartesi 16:39
  • Gölbaşı Belediyesi tarafından kadınlara “Ramazanda Sağlıklı Beslenme” eğitimi verildi22 Mayıs 2017 Pazartesi 10:15
  • Gölbaşında Sevgi Çiçeği’nin tohumları çiçek açtı19 Mayıs 2017 Cuma 12:57
  • ​Gölbaşı Belediyespor U14 Futbol Takımı Türkiye şampiyonu olma yolunda15 Mayıs 2017 Pazartesi 10:48
  • Gölbaşı Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla özel çocuklar için çiçek ve ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirdi11 Mayıs 2017 Perşembe 14:22
  • Gölbaşı Belediyesi, mahallelerde bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan yapılarla ilgili çalışmalarına devam ediyor11 Mayıs 2017 Perşembe 09:36
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:56
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın eşi Hatice Duruay öğrencilere santraç takımı hediye etti10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:02
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Oyaca Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte yağmur duasına katıldı08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:05
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim