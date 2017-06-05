Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir dünya bırakabilmenin önemine değinen Başkan Duruay, şunları kaydetti:
“İnsanlarımız çevrenin korunması için üzerilerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli ve çevre kirliliğiyle sonuna kadar mücadele etmelidir. Gölbaşı Belediyesi olarak bizlerde çevremizi önemseyen projelere imza atıyoruz. Mogan Gölü Temizliği ve Şehir Parkı projelerimiz doğaya, çevreye ve insanımıza verdiğimiz önemi göstermektedir. Unutmayalım ki çevre konusunda attığımız adımlar gelecek nesillere yapacağımız en önemli yatırım ve geleceğimizin güvencesi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin Dünya Çevre Günü’nü kutlar, sağlıklı bir gelecek ve temiz bir çevrede mutlu günler dilerim.”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.