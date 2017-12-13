Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, anaokul öğrencileri ile birlikte çiçek ekimi gerçekleştirdi

Başkan Duruay ve Zekiye Emin Kanıpek anaokulu öğrencileri tarafından Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında lale soğanı ve Sevgi Çiçeği ekimini gerçekleştirdi.

29 anaokul öğrencisi nin katıldığı çiçek ekiminde eğlenceli anlar yaşanırken çocuklar Başkan Duruay ve öğretmenleri eşliğinde çiçekleri ektiler. Çocuklara, dünyada sadece Gölbaşı’nda yetişen Sevgi Çiçeği anlatıldı. Başkan Duruay, Sevgi Çiçeği’nin minik ellerde can bulacağını belirterek şunları kaydetti; ‘‘ Çocuklarımızı her zaman toprakla buluşturmalıyız. İşte bu yüzden Sevgi Çiçeği mizi çocuklarımızla birlikte ekiyoruz. Bahar geldiğinde bu minik ve güzel eller tarafından ekilen tohum lar can bulacak ve Gölbaşı sevgi rengine bürünecek.’’