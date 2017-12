Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, anaokul öğrencileri ile birlikte çiçek ekimi gerçekleştirdi

Başkan Duruay ve Zekiye Emin Kanıpek anaokulu öğrencileri tarafından Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında lale soğanı ve Sevgi Çiçeği ekimini gerçekleştirdi.

29 anaokul öğrencisi nin katıldığı çiçek ekiminde eğlenceli anlar yaşanırken çocuklar Başkan Duruay ve öğretmenleri eşliğinde çiçekleri ektiler. Çocuklara, dünyada sadece Gölbaşı’nda yetişen Sevgi Çiçeği anlatıldı.