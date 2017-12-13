Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, anaokul öğrencileri ile birlikte çiçek ekimi gerçekleştirdi

29 anaokul öğrencisinin katıldığı çiçek ekiminde eğlenceli anlar yaşanırken çocuklar Başkan Duruay ve öğretmenleri eşliğinde çiçekleri ektiler. Çocuklara, dünyada sadece Gölbaşı’nda yetişen Sevgi Çiçeği anlatıldı.
Başkan Duruay, Sevgi Çiçeği’nin minik ellerde can bulacağını belirterek şunları kaydetti; ‘‘ Çocuklarımızı her zaman toprakla buluşturmalıyız. İşte bu yüzden Sevgi Çiçeğimizi çocuklarımızla birlikte ekiyoruz. Bahar geldiğinde bu minik ve güzel eller tarafından ekilen tohumlar can bulacak ve Gölbaşı sevgi rengine bürünecek.’’
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