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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, anaokul öğrencileri ile birlikte çiçek ekimi gerçekleştirdi

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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, anaokul öğrencileri ile birlikte çiçek ekimi gerçekleştirdi
Başkan Duruay ve Zekiye Emin Kanıpek anaokulu öğrencileri tarafından Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında lale soğanı ve Sevgi Çiçeği ekimini gerçekleştirdi.

29 anaokul öğrencisinin katıldığı çiçek ekiminde eğlenceli anlar yaşanırken çocuklar Başkan Duruay ve öğretmenleri eşliğinde çiçekleri ektiler. Çocuklara, dünyada sadece Gölbaşı’nda  yetişen Sevgi Çiçeği anlatıldı.

Başkan Duruay, Sevgi Çiçeği’nin minik ellerde can bulacağını belirterek şunları kaydetti; ‘‘ Çocuklarımızı her zaman toprakla buluşturmalıyız. İşte bu yüzden Sevgi Çiçeğimizi çocuklarımızla birlikte ekiyoruz. Bahar geldiğinde bu minik ve güzel eller tarafından ekilen tohumlar can bulacak ve Gölbaşı sevgi rengine bürünecek.’’

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