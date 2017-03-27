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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ankara Milletvekili Ertan Aydın ile ilçe esnafını ziyaret etti

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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ankara Milletvekili Ertan Aydın ile ilçe esnafını ziyaret etti
Başkan Duruay, Cemal Gürsel Caddesi ve sanayi esnafını ziyaret ederek, esnafın soru ve önerilerini dinledi.

Esnafla fikir alışverişinde bulunan Duruay,  esnafın ilerlemesi ve gelişmesi için her zaman yanlarında olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

İlçemizin ekonomik yönden kalkınması sizlerin yapacağı çalışmalara bağlıdır.  Sanayi esnafının sorunlarını inşallah çözeceğiz. Hep birlikte el birliğiyle sanayi esnafımızın daha rahat şartlara kavuşması için uğraşacağız.”

Ardından Başkan Duruay ve Milletvekili Aydın, ilçede çevirme noktasında görevde olan polis memurlarını ziyaret ederek, sohbet etti.

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