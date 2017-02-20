Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, DSİ 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ı makamında ziyaret etti

Başkan Duruay, ziyarette, Sukesen, Hacımuratlı ve Selametli Dereleri’nin ıslahı için DSİ 5. Bölge Müdürü Dündar ile görüşmelerde bulundu.

Duruay,önceki ziyaretlerinde DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’ne sundukları Mogan Gölü’nü besleyen derelerin temizlemesiyle ilgili projenin gelinen son aşamaları hakkında bilgi aldı.

Mogan Gölü’nün temizliğiyle ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Başkan Duruay, “Gölü besleyen derelerin ıslahının yapılması için bir proje önerisinde bulunmuştuk. Projenin hangi aşamada olduğunu öğrenmek için ziyaretimizi gerçekleştirdik. Mogan Gölü’nü besleyen derelerin ıslahının yapılması için gerekli çalışmaların hızla devam ettiğini öğrendik” dedi.

Ziyarette, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Kocaağa ile Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Göçer de bulundu.