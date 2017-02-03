Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, düzenlenen halk gününde vatandaşla görüşme geleneğini sürdürüyor

Duruay, makamında, ilçe halkını kabul ederek, onların sorunlarını bire bir dinliyor ve çözümü için çaba gösteriyor.

Her salı ve perşembe günü gerçekleştirilen halk gününde, Başkan Duruay, Gölbaşı’nda yaşayan vatandaşlardan gelen istek ve talepleri değerlendiriyor.

Duruay, katılımcı yerel yönetim ve sosyal belediyeciliğin gerekliliği için halkla sürekli iletişim halinde olduklarının altını çizerek, “Vatandaşın sorunu bizim sorunumuzdur. Bizlere iletilen her türlü sorun, istek ve talepleri, imkânlarımız ölçüsünde çözmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Halk günleri görüşmelerinde halkla iç içe olmanın, onların sıkıntılarına çözüm üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Duruay, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar bu anlayışla hizmet ettik, bundan sonrada aynı anlayış doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Ziyaret sonunda Duruay, ilçe vatandaşlarıyla hatıra fotoğrafı çekindi.