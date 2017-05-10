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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı

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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, mesajında, engellilik konusunun, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli konuların başında geldiğini söyledi.

Engelli vatandaşların sorunlarıyla birebir yakından ilgilenerek, sosyal yaşama dahil olmalarının sağlanması grektiğine işaret eden Başkan Duruay, şunları kaydetti:

“Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevinçlerini kaybetmeden, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol almaları için düzenlemelerin hayata geçirilmesi üzerinde önemle durmaktayız. Her bireyin birer engelli adayı olduğu unutulmamalı ve hepimiz bu doğrultuda hereket etmeliyiz.  Toplumun en hassas meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili sorunların çözümünde duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum.”

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