Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı ve mahallelerinde çıkan referandum sonuçlarını değerlendirdi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiyemizdir, kazanan Türk milletidir” dedi.

Başkan Duruay, Gölbaşı ve mahallelerinde çıkan referandum sonuçlarını değerlendirdi.

Referandum sürecinde seviyeli bir şekilde çalışan herkese teşekkür ettiğini aktaran Başkan Duruay, “Gölbaşımız birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini bu süreçte de gösterdi. Çıkan sonucun Gölbaşımıza, Türkiyemize, milletimize ve bütün ümmete hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum” dedi.

Başkan Duruay, bugün daha güçlü ve istikrarlı bir Türkiye’ye uyandıklarının altını çizerek, halk oylamasında verdikleri destekten dolayı Gölbaşılı vatandaşlara teşekkür etti.