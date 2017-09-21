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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Konya Yolu girişi üzerindeki yamaca yapılan ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi

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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Konya Yolu girişi üzerindeki yamaca yapılan ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Duruay, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan Konya Yolu Gölbaşı girişi üzerindeki ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi alarak, yeşili korumanın önemine değindi.

“Gölbaşı’nın yeni simgelerinden olacak”

Gölbaşı’nı mavi ile yeşilin buluştuğu doğa harikası olan bir ilçe haline getirmek için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Duruay, şunları kaydetti:

Konya Yolu Gölbaşı girişimize ay yıldızlı bayrakla yapılan ağaçlandırma çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. Kullanılamayan bir alan yeşillendirilerek muhteşem bir görünüme kavuştu. Burası Gölbaşımızın yeni simgelerinden birisi olacak.

Sadece Ankara’mıza Gölbaşı’mıza değil, Türkiye’mize örnek olacak bir yeşillendirme çalışması oldu. Her zaman Gölbaşı’na ve bizlere verdiği desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek’e teşekkür ediyorum.”

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