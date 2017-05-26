Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı

Başkan Duruay, mesajında, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına bir kere daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ramazan ayında manevi duyguların yoğun olarak yaşandığını ifade eden Başkan Duruay, şunları kaydetti:

“Tüm İslam Alemi'nin heyecanla beklediği bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret zamanı olan Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği günlerdir. Rahmet ve bereket dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan ayını huzur ve mutlulukla geçirmeyi temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Gölbaşılı hemşerilerimiz başta olmak üzere, tüm İslam Alemi’nin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum.”