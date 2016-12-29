Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, TOKİ Spor Salonu’na ve Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu’na kayıtlı kadınlar ile bir araya geldi. Başkan Duruay, kadınlar için yapılan yatırımları anlattı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu’nda kadınlar ile bir araya geldi. Yapılan projelerini anlatan Duruay, ayrıca kadınların soru ve önerilerini dinledi. Başlanılan projelerin en kısa sürede biteceğini ifade eden Duruay, “Yapılan birçok projemizle Gölbaşımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Eymir Sosyal Tesisi, Şehir Parkı, Seğmenler Pazar Yeri, Kültür Merkezleri, Mogan Gölü’nün temizliği bir çok projeye başladık hatta bitirmek üzere olduklarımız var. Kısaca projelerden bahsedecek olursak, Eymir Sosyal Tesisi, Gölbaşı'ndaki ailelere sosyal imkanları ile gerçek bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. İçerisinde spor salonu, çok amaçlı salonlar, derslikler, ofisler, sergi alanı, restoran ve kafeterya bulunacak.

Umuyorum tamamlandığında sizin arzu ettiğiniz kursları da burada açacağız. Gölbaşı'na değer katacak projelerin başında Eymir, Seğmenler ve Şafak Mahalleleri'nin bulunduğu alana yapılan Şehir Parkı'nın geliyor. Şehir Parkı’nda her yaştan ziyaretçiye uygun aktivite olanakları bulunacak. Ayrıca parkın içerisinde yer alan 42 metrelik dönme dolap ile seyir zevki yaşayacaksınız. Seğmenler Mahallesi Pazar Yeri, her yaştan semt sakinin farklı nedenlerle ziyaret etmek isteyeceği ve sosyal iletişimi güçlendirecek bir merkez olarak tasarlandı. Tamamlandığı zaman Başkent’in en sosyal Pazar yeri olacak desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Son olarak Gölbaşı’nın 30 yıldır beklediği Mogan Gölü’nün temizlik çalışmalarına başladık. Birkaç aylık çalışma sonrası Mogan Gölü eski güzel günlerine kavuşacak” diye konuştu.