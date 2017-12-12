Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Tamer Aksakal için Mevlid-i Şerif okuttu

Mevlitde, Aksakal’ın ailesine tekrar başsağılığı dileyen Başkan Duruay; ‘‘Belediyemizin çok değerli bir personelini daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Tamer ağabeyimizin mekanı cennet olsun; Allah, ailesine ve yakınlarına sabır versin. Gölbaşı Belediye olarak her zaman ailesinin yanında olacağımızın altını çiziyorum. Tamer ağabeyimizin gözü arkada kalmasın’’ şeklinde konuştu.
Mevlid-i Şerif okunduktan sonra misafirlere, Gölbaşı Belediyesi tarafından yemek ikram edildi.
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