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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay yeni yıl mesajı yayımladı

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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay yeni yıl mesajı yayımladı
Başkan Duruay mesajında “Değerli hemşehrilerim acısıyla, tatlısıyla koca bir yıla daha veda ediyoruz.Öncelikle 2018 yılının ülkemize, milletimize ve gönül coğrafyamıza barış,huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.”dedi.

“2018 Yılı Gölbaşı’nın yılı olacak”
 
2018 yılında Gölbaşı Belediyesi’nin projeleriyle yeni yıla damga vuracağını ifade eden Duruay, bir çok hayalin gerçeğe dönüşeceğini ifade etti.

Duruay mesajında: “2017 yılı  Gölbaşımızın simgesi ‘Mogan gölünün temizlenmesi’ gibi uzun yıllar biz  Gölbaşılılar için bir ‘hayal’ olan projenin ‘gerçeğe’ dönüşmesinin miladı oldu. İnşallah 2018 yılı içerisinde “Mogan gölünün temizliği” tamamlanarak eski temizliğine, berrak günlerine kavuşacaktır.Kıymetli Gölbaşılılar, Gölbaşı Belediyesi olarak yeni yılda da, daha güzel, daha modern bir Gölbaşı için gecemizi gündümüze katarak hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz. İnşallah, 2018 yılında Ankara’nın yükselen değeri Gölbaşımızın, her alanda cazibe merkezi olması için  yeni projelerle karşınızda olacağız.

2018 yılı projelerimizle Gölbaşı yılı olacaktır” dedi.

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