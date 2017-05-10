Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın eşi Hatice Duruay öğrencilere santraç takımı hediye etti

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın eşi Hatice Duruay, Karaali Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ve Ashab-ı Süffe Hafızlık Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, belediye meclis üyesi Elif Özer de bulundu.

Hatice Duruay, okul müdürü Serhat Işık’tan okuldaki çalışmalar hakkında bilgi alırken, öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ardından Hatice Duruay ve beraberindekiler okul ve Kur’an Kursu’nu gezerek, öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuklarla tek tek ilgilenen Duruay, okul müdürü Işık ve Kur’an Kursu Müdürü Mustafa Destan’dan çocukların eğitim durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda, Duruay, öğrencilere santraç takımı hediye etti.