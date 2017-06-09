Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın ev sahipliğinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi

Akalın Tesisleri’nde düzenlenen iftar programına, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Başkan Duruay, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Murat Kuyucu...

Akalın Tesisleri’nde düzenlenen iftar programına, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Başkan Duruay, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin, kaymakamlık ve belediye birim müdürleri, ilçe siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak başlanan iftar programında konuşma yapan Kaymakam Esmer, Türkiye’nin kendilerine tepside sunulmadığını ifade ederek, “Geçmişten bu yana kanlarını veren alın teri döken en sonunda da bunu zirve noktası olan 15 Temmuz’da da kanları pahasına mermilere göğsünü geren gazilerimizin ve şehitlerimizin sayesinde bu vatan, vatan oldu” diye konuştu.

“Bizim topraklarımızın her karesinde şehitlerimizin kanı var”

Başkan Duruay, devlet ve şahıs olarak her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bundan önceki programlarımızda defalarca sizlerle beraber olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin belki sizler annesisiniz, babasısınız ama bu şehitler hepimizin şehitleri. Onlarda bizim kardeşlerimiz, abilerimiz, amcalarımız. Biz vatan için canımızı, kanımızı, malımızı her zaman feda edebilecek bir milletiz. En son da 15 Temmuz’da bildiğiniz gibi el birliğiyle tüfeklerin tankların karşısında göğsünü siper ederek hep beraber durduk. Hepinizden Allah razı olsun. Coğrafyamıza baktığımız zaman etrafımızdaki ülkelerin birçoğunda topraktan petrol, doğalgaz fışkırır ama bizim topraklarımızın her karesinde şehitlerimizin kanı var. Onun için burası bize vatan, onun için Türkiye’miz bu kadar değerli ve kıymetli.”

İftar yemeğinin ardından Kaymakam Esmer ve Başkan Duruay, şehit aileleri ve gaziler ile sohbet etti.