  • BIST 98.606
  • Altın 144,175
  • Dolar 3,5200
  • Euro 3,9406
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 24 °C

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın ev sahipliğinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi

»
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın ev sahipliğinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi
Akalın Tesisleri’nde düzenlenen iftar programına, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Başkan Duruay, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Murat Kuyucu...

Akalın Tesisleri’nde düzenlenen iftar programına, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Başkan Duruay, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin, kaymakamlık ve belediye birim müdürleri, ilçe siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak başlanan iftar programında konuşma yapan Kaymakam Esmer, Türkiye’nin kendilerine tepside sunulmadığını ifade ederek, “Geçmişten bu yana kanlarını veren alın teri döken en sonunda da bunu zirve noktası olan 15 Temmuz’da da kanları pahasına mermilere göğsünü geren gazilerimizin ve şehitlerimizin sayesinde bu vatan, vatan oldu” diye konuştu.

“Bizim topraklarımızın her karesinde şehitlerimizin kanı var”

Başkan Duruay,  devlet  ve şahıs olarak her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bundan önceki programlarımızda defalarca sizlerle beraber olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin belki sizler annesisiniz, babasısınız ama bu şehitler hepimizin şehitleri. Onlarda bizim kardeşlerimiz, abilerimiz, amcalarımız. Biz vatan için canımızı, kanımızı, malımızı her zaman feda edebilecek bir milletiz.  En son da 15 Temmuz’da bildiğiniz gibi el birliğiyle tüfeklerin tankların karşısında göğsünü siper ederek hep beraber durduk. Hepinizden Allah razı olsun. Coğrafyamıza baktığımız zaman etrafımızdaki ülkelerin birçoğunda topraktan petrol, doğalgaz fışkırır ama bizim topraklarımızın her karesinde şehitlerimizin kanı var. Onun için burası bize vatan, onun için Türkiye’miz bu kadar değerli ve kıymetli.”

İftar yemeğinin ardından Kaymakam Esmer ve Başkan Duruay, şehit aileleri ve gaziler ile sohbet etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gölbaşı Belediyesi tarafından Osmanlı ve Selçuklu Parkı’ndan geçen su kanallarında temizlik çalışmalarına başlandı23 Mayıs 2017 Salı 12:14
  • İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı olimpiyat şampiyonluğunu öncesi Gölbaşı’ndaydı23 Mayıs 2017 Salı 11:40
  • Gölbaşı’nda yıl boyunca faaliyet gösteren Kur’an kurslarının yıl sonu gösterisi ve sertifika töreni yapıldı22 Mayıs 2017 Pazartesi 16:39
  • Gölbaşı Belediyesi tarafından kadınlara “Ramazanda Sağlıklı Beslenme” eğitimi verildi22 Mayıs 2017 Pazartesi 10:15
  • Gölbaşında Sevgi Çiçeği’nin tohumları çiçek açtı19 Mayıs 2017 Cuma 12:57
  • ​Gölbaşı Belediyespor U14 Futbol Takımı Türkiye şampiyonu olma yolunda15 Mayıs 2017 Pazartesi 10:48
  • Gölbaşı Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla özel çocuklar için çiçek ve ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirdi11 Mayıs 2017 Perşembe 14:22
  • Gölbaşı Belediyesi, mahallelerde bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan yapılarla ilgili çalışmalarına devam ediyor11 Mayıs 2017 Perşembe 09:36
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:56
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın eşi Hatice Duruay öğrencilere santraç takımı hediye etti10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:02
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim