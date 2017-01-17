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Gölbaşı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı, Çankaya Eğitim Spor’u 8-0’lık bir farkla yendi

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Gölbaşı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı, Çankaya Eğitim Spor’u 8-0’lık bir farkla yendi
3. Lig Kadınlar Futbol Ligi’nde, Gölbaşı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı Çankaya Eğitim Gençlik Spor karşısında yine farklı bir galibiyet aldı.

Gölbaşı Belediye Spor, antrenör değişikliği sonrası yükselişini sürdürerek yüzleri güldürdü. Ard arda alınan galibiyetlerin seri oluşturmasını ümit ettiğini ifade eden Gölbaşı Belediye Spor Başkan Hayati Çal, “Deplasmanda oynadığımız maçımızda da kazanmayı bildik.

Hocamızın değişmesinden sonra alınan galibiyetlerin bir seri olmasını ümit ediyoruz. Yükselen bir ivme kazanmış olmak takımdaki tüm kadronun yüzünü güldürüyor. Maça gelecek olursak, ilk yarıdan itibaren üstün bir futbol sergiledik ve 4 gol atmayı başardık. İkinci yarıda da aynı tempo ile devam ederek durumu 8-0’a getirdik. Takımımı kutluyor ve başarılarının devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

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