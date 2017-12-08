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Gölbaşı Belediye Spor U - 17 Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası’nda Ankara’yı temsil edecek

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Gölbaşı Belediye Spor U - 17 Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası’nda Ankara’yı temsil edecek
U - 17 Takımı, grubunda ve Playoff maçlarında namağlup oldu. Çıktığı maçların hiçbirinde gol yemeyen takım, Türkiye Şampiyonası’nda, Ankara’yı temsil edecek.

Kulüpbaşkanı Hayati Çal, takımını tebrik ederek şunları söyledi; ‘‘ Alt yapıya önem vermenin meyvelerini topluyoruz. Takımımızı tebrik ediyor, Gölbaşı Belediye Başkanımız Fatih Duruay’a da desteklerinden dolayı teşekkür ederim’’ dedi.

Başkan Duruay, U-17 takımını tebrik ederek; ‘‘ İzlemiş olduğumuz spor politikasının ne kadar doğru bir politika olduğunu bir kez daha görmek gurur ve onur verici. Takımımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah, yollarını ve bahtlarını açık etsin’’ şeklinde konuştu

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