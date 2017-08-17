Gölbaşı Belediyesi, bir süre önce evi yanan aileye yardım elini uzattı

Gökçehöyük Mahallesi’nde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında Ferman Derin ve ailesinin kaldığı tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın talimatıyla aileye gıda yardımında bulunuldu ve geçici olarak içinde yaşamlarını sürdürmeleri için konteyner gönderildi.

Başkan Duruay, Derin ailesine geçmiş olsun temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

“Can kaybının olmaması bizler için teselli oldu. Evi yanan aileye sahip çıkacağız. Gölbaşı Belediyesi olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım etmek boynumuzun borcudur. Belediye olarak üzerimize düşen görevi yapacağız.”

Derin ailesi de desteklerinden dolayı Başkan Duruay’a teşekkür etti.