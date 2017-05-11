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Gölbaşı Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla özel çocuklar için çiçek ve ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirdi

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Gölbaşı Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla özel çocuklar için çiçek ve ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirdi
Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenleyen Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğrencileriyle çiçek ve ağaç dikme etkinliğinde bir araya geldi.

Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Merkezi bahçesinde 450 menekşe ve 26 adet ağacı toprakla buluşturan öğrencilere, Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Göçer, okul müdürü Tolga Andaç ve  öğretmenleri eşlik etti.

Okul müdürü Andaç, Gölbaşı Belediyesi ekipleri ve öğrencilerle beraber çiçek ve ağaç dikimi etkinliği yapıldığı ifade ederek, “Öğrenciler ile birlikte yaptığımız düzenleme çalışmaları sonrası, öğrencilerin daha iyi bir sosyal çevrede eğitim görmelerinin sağlandığı için Gölbaşı Belediyesi’ne göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Etkinliğin sonunda, Park ve Bahçeler Müdürü Göçer, çocuklara puzzle hediye etti.

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