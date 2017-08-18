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Gölbaşı Belediyesi, engelliler için meslek edindirme ve kişisel beceri geliştirme kursu açmaya devam ediyor

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Gölbaşı Belediyesi, engelliler için meslek edindirme ve kişisel beceri geliştirme kursu açmaya devam ediyor
Gölbaşı Belediyesi ve İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü tarafından engellilere yönelik bilgisayar destekli muhasebe meslek edindirme kursu açıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde, iki aşamadan oluşan ve birinci aşaması yaklaşık 2 ay süren kurs, 10  kursiyerin katılımıyla başladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, engelsiz bir yaşam için üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü ile engellilere yönelik bilgisayar destekli muhasebe kursu açtık. Ankara’nın her köşesinden kursa katılan kursiyerlerimiz var. Kursiyerlerin Gölbaşı’na gelerek bu kursa katılmaları bizleri de mutlu ediyor. Engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yüksek olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Onların her zaman yanındayız.”

Başkan Duruay, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verileceğini vurguladı.

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